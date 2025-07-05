بعد هدف ماركوس ليوناردو.. ترتيب هدافي كأس العالم للأندية

واصل البرازيلي ماركوس ليوناردو، مهاجم الهلال السعودي، عروضه القوية في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تُقام حاليًا على الأراضي الأمريكية حتى الثالث عشر من يوليو الجاري، بعدما سجل هدفًا جديدًا في شباك فلومينينسي خلال مواجهة الفريقين في ربع نهائي البطولة.

في الدقيقة 51 من عمر اللقاء، نجح الهلال في إدراك التعادل أمام فلومينينسي عبر رأسية متقنة من كوليبالي، استقرت أمام ماركوس ليوناردو الذي لم يتردد في تسديد الكرة بقوة داخل الشباك، موقعًا على هدفه الرابع في البطولة.

سباق الهدافين يشتعل في كأس العالم للأندية

بهذا الهدف، ارتفع رصيد ماركوس ليوناردو إلى 4 أهداف، ليتقاسم صدارة قائمة هدافي مونديال الأندية مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم بنفيكا، في ظل منافسة قوية مع عدد من الأسماء البارزة في الساحة العالمية.

ترتيب هدافي كأس العالم للأندية 2025 (حتى الآن ):

ماركوس ليوناردو (الهلال السعودي): 4 أهداف

أنخيل دي ماريا (بنفيكا): 4 أهداف

وسام أبو علي (الأهلي المصري): 3 أهداف

مايكل أوليس، جمال موسيالا، وهاري كين (بايرن ميونخ): 3 أهداف

كنان يلدز (يوفنتوس): 3 أهداف

بيدرو نيتو (تشيلسي): 3 أهداف

إيرلينغ هالاند، فيل فودين (مانشستر سيتي): 3 أهداف

جونزالو غارسيا (ريال مدريد): 3 أهداف

يسعى الهلال لمواصلة مشواره في البطولة بعد بلوغه دور الثمانية، في ظل تألق لافت من عناصره الهجومية وعلى رأسهم ماركوس ليوناردو، الذي بات أحد أبرز نجوم النسخة الحالية.