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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فلومينينسي الأول..الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
حمزة شعيب

 

انطلقت مساء الجمعة مواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام لأول مرة بالنظام الجديد بمشاركة 32 فريقًا، وتستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية حتى 13 يوليو الجاري.

وجاءت انطلاقة البطولة يوم 14 يونيو الماضي بمباراة افتتاحية جمعت الأهلي المصري بإنتر ميامي الأمريكي، وانتهت بالتعادل السلبي، لتكون بداية نسخة استثنائية من البطولة التي تشهد مشاركة عدد من عمالقة كرة القدم من مختلف القارات.

8 فرق تتأهل لربع النهائي

شهدت مرحلة المجموعات تأهل ثمانية فرق إلى دور الثمانية، وهي:

الهلال السعودي

ريال مدريد الإسباني

بوروسيا دورتموند الألماني

فلومينينسي البرازيلي

بايرن ميونخ الألماني

باريس سان جيرمان الفرنسي

تشيلسي الإنجليزي

بالميراس البرازيلي

أبرز نتائج ثمن النهائي

  • الهلال خطف بطاقة العبور بعد فوز درامي على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3.
  • ريال مدريد تفوق على يوفنتوس بهدف نظيف.
  • فلومينينسي أطاح بإنتر ميلان بعد فوز مثير 2-1.
  • بوروسيا دورتموند تجاوز مونتيري بنفس النتيجة 2-1.
  • بايرن ميونخ انتصر على فلامينجو بنتيجة 4-2.
  • باريس سان جيرمان سحق إنتر ميامي برباعية نظيفة.
  • تشيلسي عبر بنفيكا بنتيجة 4-1.
  • بالميراس حسم تأهله بهدف وحيد أمام بوتافوجو.

مواجهات ربع النهائي

  • الهلال × فلومينينسي (انتهت بفوز الفريق البرازيلي 2-1)
  • تشيلسي × بالميراس (لم تُلعب بعد)
  • باريس سان جيرمان × بايرن ميونخ (لم تُلعب بعد)
  • ريال مدريد × بوروسيا دورتموند (لم تُلعب بعد)

أول المتأهلين للمربع الذهبي

حجز نادي فلومينينسي البرازيلي أولى بطاقات نصف النهائي، بعد تفوقه على الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف، في مباراة مثيرة أقيمت ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

 

تتواصل مباريات الدور ربع النهائي خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة العالمية لمعرفة بقية أطراف المربع الذهبي في النسخة الأولى من البطولة بصيغتها الموسعة.

فلومينينسي ربع نهائى كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية

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