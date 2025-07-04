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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

النور: نخوض المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية من أجل البناء

رئيس حزب النور
رئيس حزب النور

في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات، التقى الدكتور محمد إبراهيم منصور، رئيس حزب النور، بأعضاء هيئات مكاتب الحزب وعدد من الكوادر والقيادات بمحافظة سوهاج، وذلك بحضور المهندس بلال بطيخ أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور محمود أمين عضو الهيئة العليا.

وأكد "منصور" خلال اللقاء أن المشاركة السياسية في الاستحقاقات الوطنية جزء أصيل من واجبنا في البناء والمساهمة الإيجابية في القضايا العامة، مشيرًا إلى أن حزب النور يتحرك وفق رؤية واضحة تتضمن ستة محاور رئيسية تحدد منهجه وأهدافه في العمل العام.

وأوضح أن المحور الأول يتمثل في التمسك بالهوية الوطنية ومرجعية الشريعة الإسلامية، باعتبارها صمام أمان المجتمع ومصدرًا لتماسكه، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه المرجعية هو الأساس لحماية استقرار البلاد.

وأشار إلى أن المحور الثاني هو الحفاظ على مصر، قلب الأمة العربية والإسلامية، قائلًا: "مصر هي الهدف الأكبر لأعداء الأمة، وإذا أصيبت لا قدر الله، فإن الأمة كلها تصاب، لذا فإننا نتدين بالحفاظ عليها واستقرارها".

وفي حديثه عن المحور الثالث، شدد رئيس حزب النور على ضرورة حمل هموم الناس والسعي الجاد لإيجاد حلول شرعية لمشكلاتهم، مؤكدًا أن العمل السياسي الحقيقي لا ينفصل عن الواقع ولا يغفل معاناة المواطن.

أما المحور الرابع، فتحدث خلاله "منصور" عن أهمية تقديم النصح والمشورة في مختلف المجالات، والمشاركة الإيجابية في بناء الوطن لا من أجل الصدام أو الهدم، بل للمساهمة في وضع حلول عملية وفعالة.

وأشار إلى أن المحور الخامس يتمثل في توسيع دوائر القواسم المشتركة مع كافة أطياف المجتمع، لتحقيق التكامل والتعاون الوطني بعيدًا عن الاستقطاب، مؤكدًا أن الانفتاح الواعي مسؤولية وطنية.

واختتم منصور حديثه بالمحور السادس، والذي يتمثل في دعم كل قرار صائب أيًا كان مصدره، ومعارضة القرار الخاطئ بشكل بناء يراعي مصلحة الوطن ولا يسعى للتشويش أو الهدم.

ويواصل حزب النور عقد لقاءاته الميدانية مع كوادره بالمحافظات، في إطار التحضير للاستحقاقات السياسية المقبلة، وتعزيز التواصل المباشر مع القواعد التنظيمية وتحديث الرؤية السياسية للحزب وفقًا لتطورات المرحلة.

محمد إبراهيم منصور الاستحقاقات الوطنية المحور الثاني محمود

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