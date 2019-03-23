ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزيرة الهجرة: أسر الشهداء المصريين بنيوزيلندا فضلوا دفن ذويهم قرب مكان الحادث

السبت 23/مارس/2019 - 11:09 ص
خطيب الجمعة ورئيسة
خطيب الجمعة ورئيسة الوزراء نيوزيلندا
كـريـم الخـطيب
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الكلمة التي ألقاها خطيب الجمعة عقب الخطبة بـ "نيوزلندا" أمس، تم إعدادها من قبل الجالية المصرية الموجودين هناك.

وأوضحت مكرم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة Ten، أن الكلمة التي ألقاها الشيخ أثرت في الجميع، لما بها من حب وتوضيح رسالة الإسلام الحقيقي في التسامح والسلام وقبول الآخر.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن مدينة "كرايست تشرش" النيوزيلندية تحتوي على ما يقرب من 1000 مواطن مصري، مشيرة إلى أن أسر الشهداء المصريين الذين وقعوا ضحايا الحادث، فضلوا دفن جثامين ذويهم بالأراضي النيوزلندية لقرب المسافات، رغم تعهد الحكومة النيوزلندية بنقل الجثامين لمصر.

ترشيحاتنا

تهديدات لرئيسة وزراء نيوزيلندا: أنت التالية

عاش هنا يوثق رحلة صاحب أوبريت أبو الفصاد في الإذاعة.. وسر تسميته بـ بابا شارو وكواليس زواجه من صفية المهندس

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة واحتمالات سقوط أمطار على أغلب المناطق

مواعيد مباريات اليوم السبت 23 -3- 2019 والقنوات الناقلة

بطولة كلب.. أنقذ عائلة كاملة من الموت حرقًا

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم السبت 23-3-2019.. فيديو

شاهد.. رسالة الفنان صلاح عبد الله لـ محمد صلاح

عمرو دياب يشعل حفل لايف بارك السعودية.. صور

محمد مهران يوجه رسالة لخطيبته: أنا اَسف عشان غلط في حقك

لجنة الشكاوى ترفع توصياتها لـ الأعلى للإعلام ضد مخالفات bbc

حلمي بكر يهاجم محمد رمضان: تقديمه حفلا غنائيا كارثة

أغرب منتج في الأسواق.. جرة العسل بداخلها مفاجأة مرعبة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قميص عمرو دياب يثير الجدل في السعودية.. صور

البابا تواضروس يفتتح معرض الأعمال الفنية للصم وضعاف السمع.. صور

عاش هنا يوثق رحلة صاحب أوبريت أبو الفصاد في الإذاعة.. وسر تسميته بـ بابا شارو وكواليس زواجه من صفية المهندس

بفستان من لابورجوازي..أصالة تتألق في حفلها بالقطيف ..صور

شوبير وكهربا ونجوم الرياضة يحضرون عقد قران ابنة أحمد سليمان.. صور

فيديو

فيديوجراف| مطلوب حرامي خبرة 3 سنوات.. الساعة بـ 50 جنيها إسترلينيا
وزيرة الهجرة: زيارتي لـ نيوزيلندا خير رد على ادعاءات الإخوان
وزيرة الهجرة: أسر الشهداء المصريين بنيوزيلندا فضلوا دفن ذويهم قرب مكان الحادث
افتتاح فعاليات منتدى مصر الاقتصادي.. بث مباشر
سيولة مرورية تامة بالقاهرة الكبرى يرصدها google earth ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟

هل تؤيد مقترح برلماني بإصدار قانون وطني لتنظيم النسل؟