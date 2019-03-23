وزيرة الهجرة: أسر الشهداء المصريين بنيوزيلندا فضلوا دفن ذويهم قرب مكان الحادث

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الكلمة التي ألقاها خطيب الجمعة عقب الخطبة بـ "نيوزلندا" أمس، تم إعدادها من قبل الجالية المصرية الموجودين هناك.



وأوضحت مكرم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة Ten، أن الكلمة التي ألقاها الشيخ أثرت في الجميع، لما بها من حب وتوضيح رسالة الإسلام الحقيقي في التسامح والسلام وقبول الآخر.



وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن مدينة "كرايست تشرش" النيوزيلندية تحتوي على ما يقرب من 1000 مواطن مصري، مشيرة إلى أن أسر الشهداء المصريين الذين وقعوا ضحايا الحادث، فضلوا دفن جثامين ذويهم بالأراضي النيوزلندية لقرب المسافات، رغم تعهد الحكومة النيوزلندية بنقل الجثامين لمصر.