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منوعات

شاهد.. منتقبات داعش تطلقن النار على قوات سوريا الديمقراطية بعد هروب الرجال

السبت 23/مارس/2019 - 06:31 م
صدى البلد
أحمد شريف
كشف فيديو نشرته صحيفة "ديلي ميل"، لحظة دفع رجال تنظيم داعش بزوجاتهم ونساء الجماعة المتطرفة، في الخطوط الاولى اثناء خوضهم المعركة الدامية في آخر معقل لهم في سوريا أمام الجيش السوري .

وأعلنت "القوات الديمقراطية السورية" بحسب الصحيفة ، "القضاء التام" على الجماعة المتطرفة هذا الصباح، بعد طرد إرهابيي تنظيم داعش من معقلهم الاخير في الباغوز.

وشهد الموقف الأخير الدامي اختباء الجماعة الإرهابية في الكهوف في حين كانت تشن القوات المدعومة من الولايات المتحدة غارات جوية عليهم الليلة الماضية.

وأظهرت لقطات مثيرة نساء تنظيم داعش المنتقبات وهن يطلقون النار من سلاح الي طراز كلاشنكوف على قوات السورية الديمقراطية.

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