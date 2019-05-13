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القهوة بمذاق مختلف.. اكتشف طريقة عمل الفرابتشينو

الإثنين 13/مايو/2019 - 10:19 م
القهوة بمذاق مختلف
القهوة بمذاق مختلف .. اكتشف طريقة عمل الفرابتشينو
اسماء محمد
يعد نقدم لكم طريقة عمل فرابتشينو بخطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير فرابتشينو:
2 ملعقه صغيرة قهوة سريعة الذوبان
نصف كوب ماء
3 ملعقه كبيرة ايس كريم شوكولاته
1 ونصف كوب ثلج
ربع كوب شيكولاتة دهن
بندق كريمة مخفوقة  
صوص شوكولاته
بندق حسب الرغبة

طريقة عمل فرابتشينو:
* في الخلاط اخلطي كل المكونات جيدا حتى تصنع فوم كبير
* ضعيها في كاس التقديم ثم زينيه بالكريمة المخفوقة وصوص الشيكولاتة والبندق حسب الرغبة

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