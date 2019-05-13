القهوة بمذاق مختلف .. اكتشف طريقة عمل الفرابتشينو

يعد نقدم لكم طريقة عمل فرابتشينو بخطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير فرابتشينو:
2 ملعقه صغيرة قهوة سريعة الذوبان
نصف كوب ماء
3 ملعقه كبيرة ايس كريم شوكولاته
1 ونصف كوب ثلج
ربع كوب شيكولاتة دهن
بندق كريمة مخفوقة
صوص شوكولاته
بندق حسب الرغبة
طريقة عمل فرابتشينو:
* في الخلاط اخلطي كل المكونات جيدا حتى تصنع فوم كبير
* ضعيها في كاس التقديم ثم زينيه بالكريمة المخفوقة وصوص الشيكولاتة والبندق حسب الرغبة
مقادير فرابتشينو:
2 ملعقه صغيرة قهوة سريعة الذوبان
نصف كوب ماء
3 ملعقه كبيرة ايس كريم شوكولاته
1 ونصف كوب ثلج
ربع كوب شيكولاتة دهن
بندق كريمة مخفوقة
صوص شوكولاته
بندق حسب الرغبة
طريقة عمل فرابتشينو:
* في الخلاط اخلطي كل المكونات جيدا حتى تصنع فوم كبير
* ضعيها في كاس التقديم ثم زينيه بالكريمة المخفوقة وصوص الشيكولاتة والبندق حسب الرغبة