القهوة بمذاق مختلف .. اكتشف طريقة عمل الفرابتشينو

يعد نقدم لكم طريقة عمل فرابتشينو بخطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سى بى سى سفرة.



مقادير فرابتشينو:

2 ملعقه صغيرة قهوة سريعة الذوبان

نصف كوب ماء

3 ملعقه كبيرة ايس كريم شوكولاته

1 ونصف كوب ثلج

ربع كوب شيكولاتة دهن

بندق كريمة مخفوقة

صوص شوكولاته

بندق حسب الرغبة



طريقة عمل فرابتشينو:

* في الخلاط اخلطي كل المكونات جيدا حتى تصنع فوم كبير

* ضعيها في كاس التقديم ثم زينيه بالكريمة المخفوقة وصوص الشيكولاتة والبندق حسب الرغبة

