نيويورك تايمز تنشر خطة أمريكا العسكرية لمواجهة إيران

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الخطة العسكرية التي قدمها القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، في الشرق الأوسط، لمواجهة إيران.



وقالت الصحيفة إن شاناهان قدم خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإرسال 120 ألف جندي إلى الشرق الأوسط.



وأضافت أن " المسئولين قالوا إن ذلك لا يعني غزوا بريا لإيران، الأمر يتطلب المزيد من القوات، كما أن الخطة وضعت في حال قيام إيران بمهاجمة القوات الأمريكية أو تسريع العمل في مجال الأسلحة النووية".



وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كان الرئيس ترامب، الذي سعى إلى خفض عدد الجنود الأمريكيين في سوريا وأفغانستان، سيعود في نهاية المطاف لإرسال كثير من القوات الأمريكية إلى الشرق الأوسط.



وأكدت الصحيفة أن هناك انقسامات حادة في الإدارة الأمريكية حول كيفية الرد على إيران، في وقت تتصاعد فيه التوترات بشأن سياسة إيران النووية ونواياها في الشرق الأوسط.