ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

نادين لبكي: فخورة برئاسة لجنة تحكيم Un Certain Regard في كان

الخميس 16/مايو/2019 - 09:59 م
صدى البلد
محمد نبيـل
وجهت المخرجة اللبنانية نادين لبكى رئيس لجنة تحكيم مسابقة Un Certain Regard "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائى التحية إلى إدارة المهرجان الفرنسى الكبير.

وأعربت عن فخرها بوجودها بلجنة التحكيم فى حضور باقى أعضاء اللجنة وهم الممثلة الفرنسية مارينا فوس، والمنتجة الألمانية نورهان سيكيرسي والمخرج البلجيكي لوكاس دونت ومكير المهرجان.

يمنح مهرجان كان الفرنسي جائزة السعفة الذهبية التقديرية للممثل الفرنسي الان ديلون، البالغ من العمر 83 عاما وصاحب رصيد كبير من الافلام الفرنسية والعالمية الهامة منها Rocco And His Brothers, Plein Soleil, L’Eclisse, The Leopard و Le Samouraï.
نادين لبكي: فخورة برئاسة لجنة تحكيم Un Certain Regard في كان
نادين لبكي: فخورة برئاسة لجنة تحكيم Un Certain Regard في كان

ترشيحاتنا

بعد حديث سمية الخشاب عن استئصالها الطحال.. اعرفي ماذا يحدث لجسمك بدونه..وأسباب إخراجه .. وحيلة تجنبك مضاعفاته

أحمد عمر هاشم يكشف ما كان يدور في مجالس الرسول محمد مع صحابته

شك في سلوك زوجته فقتلها بـ الكوفية ونقلها إلى المستشفى بحجة «الإغماء» ببولاق الدكرور

رسالة مؤثرة من سمية الخشاب لـ ريم البارودي ..فيديو

مقتل 3 بريطانيين وجنوب أفريقي .. سقوط طائرة قرب مطار دبي

بعد استئصال سمية الخشاب له.. في هذه الحالات تحتاج إلى إزالة الطحال

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل طرق للف الحجاب بدون دبابيس في الصيف.. صور

لماذا تقترب أسماك القرش من الشاطئ بكثرة في الصيف.. عالم بيئي يجيب

من السودان للجيزة.. عاش هنا يوثق مسيرة كمال الشناوى في عالم الفن.. رفض تقبيل كاميليا فى رمضان وتزوج سرا من ناهد شريف.. ووداع في الفجر قطع علاقته مع مبارك