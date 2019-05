نادين لبكي: فخورة برئاسة لجنة تحكيم Un Certain Regard في كان

وجهت المخرجة اللبنانية نادين لبكى رئيس لجنة تحكيم مسابقة Un Certain Regard "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائى التحية إلى إدارة المهرجان الفرنسى الكبير.



وأعربت عن فخرها بوجودها بلجنة التحكيم فى حضور باقى أعضاء اللجنة وهم الممثلة الفرنسية مارينا فوس، والمنتجة الألمانية نورهان سيكيرسي والمخرج البلجيكي لوكاس دونت ومكير المهرجان.



يمنح مهرجان كان الفرنسي جائزة السعفة الذهبية التقديرية للممثل الفرنسي الان ديلون، البالغ من العمر 83 عاما وصاحب رصيد كبير من الافلام الفرنسية والعالمية الهامة منها Rocco And His Brothers, Plein Soleil, L’Eclisse, The Leopard و Le Samouraï.