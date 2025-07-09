سايبها دايمًا على ربنا | «إدوارد»: بحب السيما أول فيلم قدمته في حياتي

كشف الفنان إدوارد، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، مشيرًا إلى أن يعيش العمل الفني منذ الصغر.

وقال الفنان إدوارد: "درست الموسيقى وهى عشقى الأول، سايبها دائمًا على ربنا واشتغلت مع والدى فى السياحة، وكل خطوة كنت بعملها سايبها زى ما تمشى، و"بحب السيما" أول فيلم قدمته فى حياتى مع الفنان الكبير محمود حميدة.

وتابع الفنان إدوارد، أن قدّمت مسرحية فى المدرسة اسمها "موت بائع جوال" للفنان الراحل خالد صالح والفنان خالد الصاوى ومكنوش لسه مثلوا من الأساس".

ويحل إدوارد ضيفًا في الحلقة بمشاركة عدد من الوجوه الفنية الشابة والعلامات الموسيقية المعروفة، في أجواء تجمع بين العائلة والفن والطرب الأصيل.