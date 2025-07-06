من قرية كفر حجازي.. محافظ الغربية يستمع للمواطنين ويأمر بحلول فورية لمشكلة الصرف والنظافة

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية مساء اليوم جولة مفاجئة بقرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى، استهدفت الاستماع المباشر لشكاوى الأهالي، ومتابعة الجهود اليومية على الأرض، خاصة في ملفي الصرف الصحي والنظافة العامة، في إطار متابعته المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة داخل القرى.

جهود محافظ الغربية

وخلال الجولة التي شملت عددًا من شوارع القرية ومداخلها، رصد المحافظ بنفسه تجمعات لمياه الصرف نتيجة طفح حدث بالقرية خاصة في المنطقة المحيطة بمركز الشباب، وعلى الفور أصدر توجيهات عاجلة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي كان يرافقه منها المهندس محمد أبو طيرة، بسرعة التدخل وسحب المياه المتراكمة، وتسليك خطوط الصرف، مع الدفع بعربات النافوري والشفط للتعامل الفوري مع الأزمة.

تشغيل مشروع الصرف الصحي

وأكد المحافظ أن أعمال مشروع الصرف الصحي بالقرية ما زالت جارية، وقد تم الانتهاء من نحو ١١ كيلومترًا من إجمالي ٢٣ كيلومترًا، إلا أن بعض المناطق، ومنها منطقة مركز الشباب، لم تُسلم بعد وما تزال مخدومة بصرف مؤقت يصب في أحد المصارف، وهو ما تسبب في المشكلة نتيجة لارتفاع منسوب المصرف عن خطوط الصرف.

وفي هذا الإطار، وجّه المحافظ بحلول عاجلة تربط صرف الأهالي بإحدى المطابق التابعة للشبكة الحكومية حتى محطة الرفع الرئيسية، لحين الانتهاء من الأعمال المتبقية للمشروع بالكامل.

كما حرص المحافظ على التجول داخل الشوارع الجانبية والرئيسية بالقرية، حيث تابع حالة النظافة العامة، وأصدر توجيهات مشددة برفع التراكمات على الفور، وتكثيف تواجد معدات النظافة يوميًا، مؤكدًا أن “كل قرية في الغربية لها حق في خدمة نظيفة ومنتظمة، ومفيش فرق بين قرية ومدينة”.

دعم خدمات المواطنين

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى ملاحظاتهم ومطالبهم بشكل مباشر، حيث أكد في تصريحاته أن التواجد في الشارع هو الأساس لرصد الحقيقة والتدخل السريع، مضيفًا:

“القرية المصرية تستحق خدمات محترمة ومنتظمة، وهدفنا إن كل مواطن يشعر إن فيه متابعة حقيقية وشغل بيتعمل على الأرض”.

وأكد محافظ الغربية أن كفر حجازي وغيرها من قرى المحافظة تحظى بالاهتمام الكامل، والمتابعة اليومية لتحسين جودة الحياة داخلها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الخدمات في الريف، وتقديم الدعم اللازم للأهالي على جميع المستويات.



كما شدد “الجندي” على المتابعة اليومية لما يتم تنفيذه من أعمال في القرية، والالتزام الكامل بتوصيل الخدمات لأهالي كفر حجازي على أكمل وجه، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع القرية المصرية في قلب أولوياتها.

وأعرب عدد من أهالي قرية كفر حجازي عن تقديرهم لزيارة محافظ الغربية وتواجده الميداني لمتابعة شكواهم على أرض الواقع، مؤكدين أن هذه الجولة تركت أثرًا إيجابيًا لديهم، وعكست اهتمامًا حقيقيًا بسرعة حل المشكلات.

وأشار الأهالي إلى أن استجابة المحافظ الفورية، وتوجيهاته المباشرة خلال الجولة، تعكس حرصًا واضحًا على تحسين مستوى الخدمات داخل القرية، والتفاعل السريع مع مطالب المواطنين.