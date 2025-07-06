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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عمليات التعليم بالغربية: انتظام لجان امتحانات الثانوية العامة ولا شكاوى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

انتظمت فى محافظة الغربية، اليوم الأحد، لجان امتحانات الثانوية العامة ، حيث يؤدى 46 ألف و429 طالب وطالبة امتحانات الثانوية للعام الدراسي "2024-2025"، داخل 114 لجنة امتحانية موزعين على الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة فى مادة الرياضيات البحته " شعبة الرياضيات" للنظام الجديد، والجيولوجيا والعلوم البيئية " شعبة العلوم"، والرياضيات البحته الجبر والهندسة الفراغية " شعبة الرياضيات"،  وعلم النفس والاجتماع " الشعبة الأدبية" للنظام القديم.

انتظام لجان امتحانات الثانويه العامه 


وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية قد أكد رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع القطاعات الخدمية الحيوية، وعلى رأسها الصحة، الكهرباء، والإسعاف، إلى جانب اتخاذ كافة التدابير الأمنية بالتعاون مع مديرية الأمن، لتأمين اللجان ومراكز توزيع الأسئلة. ومنع أي محاولات للإخلال بسير الامتحانات.

توجيهات روءساء مجالس المدن والأحياء 

ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس، ورفع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين، بالتنسيق مع إدارات المرور، لتيسير حركة الوصول ومنع التكدس أمام اللجان، وتوفير مناخ هادئ وآمن للطلاب خلال فترة الامتحانات.

تفعيل غرف العمليات 


كما شدد المحافظ، على تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وربطها بالغرف الفرعية بجميع الإدارات التعليمية والمراكز والمدن، لرصد ومتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتدخل الفوري في حال حدوث أي طوارئ أو معوقات، بما يضمن الحفاظ على انضباط العملية الامتحانية وسلامة الطلاب والعاملين بها.

تشكيل لجنة ثلاثية 


وأضاف ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن خطة المديرية تضمنت تشكيل اللجنة الثلاثية للامتحانات وغرف عمليات، وتعليق اللافتات الإرشادية بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان وكذا السماعات أو الساعات الذكية أو أي أجهزة إلكترونية حديثة ، تنفيذًا لتعليمات الوزارة، وحرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

محافظ الغربية تدريب طلاب وطالبات الثانوية العامة علمي وأدبي

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