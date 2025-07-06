رياضة الغربية تنظم ندوة عن "القيم الدينية والأخلاقية ودورها في بناء المجتمع"

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية بالتعاون مع منطقة الوعظ بالغربية ندوة بعنوان "القيم الدينية والأخلاقية ودورها في بناء المجتمع" بهدف توعية الشباب بأهمية القيم الدينية والأخلاقية في بناء مجتمع سليم ومتماسك وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية .

جهود محافظ الغربية

شهد فعاليات الندوة اللواء حسين حنفي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المديرية بحضور ١٢٠ شاب وفتاة وذلك بحضور الشيخ محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية.

ووجه اللواء حسين حنفي الشكر للقائمين علي تنفيذ تلك الندوة مشيراً إلي دور الشباب والرياضة في تفعيل دورها المجتمعي من خلال عقد اللقاءات والندوات التي تهدف إلي تعزيز الوعي لدي الشباب ونشر قيم التسامح والاعتدال .

دعم الأسرة

وأوضح الشيخ محمود الهواري أهمية الندوة أيضا في بناء مجتمع قوي من خلال التأكيد على أن القيم الدينية والأخلاقية هي أساس بناء مجتمع قوي ومتماسك، يعتمد على التراحم والتعاون والاحترام المتبادل والمحبه التي أصبحت صعبة في مفهومها لدي المجتمع ذاكراً "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه". وهذا الحديث معناه أن كمال الإيمان لا يتحقق في المسلم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير، ويكره له ما يكرهه لنفسه.

مواجهه التحديات

كما تناول كيفية مواجهة التحديات من حيث توضيح دور القيم الدينية والأخلاقية في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع، مثل انتشار الفساد والانحرافات السلوكية، وترسيخ قيم الانتماء للوطن والولاء له من خلال الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب والشيخ محمد نبيل مدير منطقة الوعظ بالغربية .