تطوير طريق سكة الوسط بالغربية لتحقيق السلامة المرورية

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تطورات العمل في مشروعين استراتيجيين بمركز طنطا، هما محور “محلة منوف” وطريق “سكة الوسط” المواجه لمستشفى محلة مرحوم، واللذان يمثلان جزءًا من خطة طموحة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة الخدمات الصحية والمرورية بالمحافظة.

جهود محافظ الغربية

وجاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لمحافظة الغربية لتحديث البنية التحتية وتحقيق تنمية متكاملة تخدم المواطنين.

وأكد المحافظ خلال متابعته لمعدلات تنفيذ مشروع محور “محلة منوف” أن هذا الطريق يمثل شريانًا مروريًا جديدًا يسهم في تخفيف الضغط على الطرق الداخلية بمدينة طنطا، ويقلل من الحوادث المرورية، خاصة في أوقات الذروة. وأوضح أن المشروع سيسهم في تحسين انسيابية الحركة بين القرى والمدن المجاورة، ويُعد بديلًا آمنًا وسريعًا لمسارات النقل الحالية، مشيرًا إلى أن تصميم المحور جاء وفقًا لأحدث المواصفات الهندسية لتحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة المرورية.

دعم الأسر والعائلات

وأشار المحافظ إلى أن المحور لا يقتصر على دوره المروري فقط، بل يمثل قيمة مضافة عمرانية وبيئية، حيث سيُحدث تطويرًا ملموسًا في المناطق المحيطة، ويُعزز من الترابط بين الأحياء الحيوية بالمدينة مثل منطقة التلفزيون ومجمع الكليات، مما يدعم النشاط التجاري والخدمي والسياحي بمدينة طنطا، ويُجسد رؤية المحافظة في خلق بيئة حضرية متكاملة تليق بالمواطنين.

تحسين خدمات المواطنين

وفي السياق ذاته، تابع المحافظ المرحلة الثانية من مشروع رصف طريق “سكة الوسط” أمام مستشفى محلة مرحوم، بطول 1200 متر، والذي يرتبط بطريق جسر ترعة البتانونية، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجارية، حيث تشمل الأعمال أيضًا تغطية مصرف امتداد شوبر بطول 100 متر، بإجمالي تكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه.

ربط مستشفي محلة مرحوم

وأوضح اللواء الجندي أن للطريق أهمية حيوية نظرًا لربطه المباشر بمستشفى محلة مرحوم، ما يجعله مسارًا حيويًا لوصول سيارات الإسعاف للحالات الطارئة، ويخدم أكثر من 300 ألف نسمة من أهالي مركز طنطا وقراه مثل شوبر، نواج، وميت السودان. وشدد على أن المشروع يعكس توجه المحافظة نحو تعزيز البنية التحتية الصحية، وتهيئة بيئة خدمية آمنة وسريعة الاستجابة في الظروف الطارئة.

تحسين الطرق

وأكد محافظ الغربية أن المشروعين يأتيان ضمن رؤية أشمل لتحديث شبكة الطرق بالمحافظة، وتحقيق تنمية متوازنة تستند إلى البعد الإنساني، من خلال تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع عن كثب نسب التنفيذ، وتعمل على تذليل أي معوقات لضمان إنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة، وفق أعلى معايير الجودة الفنية.

وختم الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن الغربية تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات تنموية غير مسبوقة، تستهدف تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التكامل بين مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأولويات الدولة في بناء مجتمع متطور ومتوازن.