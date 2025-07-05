قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أدعية يوم عاشوراء.. ردد هذه الكلمات المجربة عند الإفطار
مشيخة أزهر الغربية تكرم أوائل مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم
مدرب باريس سان جيرمان السابق مديرا فنيا لـ نيوم السعودي
الوطنية للانتخابات: تقدم 201 شخص بأوراق الترشح لانتخابات الشيوخ فردي
ادعيه يوم عاشوراء .. أفضل 500 دعاء للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج
عياد رزق: لقاء الرئيس السيسي وعقيلة صالح يؤكد موقف مصر الثابت تجاه ليبيا
بسبب آخر قديم .. انهيار عقار وتصدع ثالث في مصر القديمة
هل تستطيع أمريكا دعم إسرائيل وأوكرانيا في ذات الوقت؟
فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة طنطا الابتدائية
بالصور.. الوطنية تتابع تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظات
ملهاش مشاهدات | هجوم مثير من فارس حميدة على حمو بيكا لسبب صادم
التعليم العالي: تعليمات عاجلة لطلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطوير طريق سكة الوسط بالغربية لتحقيق السلامة المرورية

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، تطورات العمل في مشروعين استراتيجيين بمركز طنطا، هما محور “محلة منوف” وطريق “سكة الوسط” المواجه لمستشفى محلة مرحوم، واللذان يمثلان جزءًا من خطة طموحة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة الخدمات الصحية والمرورية بالمحافظة.

جهود محافظ الغربية 

وجاء ذلك في إطار الجهود المستمرة لمحافظة الغربية لتحديث البنية التحتية وتحقيق تنمية متكاملة تخدم المواطنين.

وأكد المحافظ خلال متابعته لمعدلات تنفيذ مشروع محور “محلة منوف” أن هذا الطريق يمثل شريانًا مروريًا جديدًا يسهم في تخفيف الضغط على الطرق الداخلية بمدينة طنطا، ويقلل من الحوادث المرورية، خاصة في أوقات الذروة. وأوضح أن المشروع سيسهم في تحسين انسيابية الحركة بين القرى والمدن المجاورة، ويُعد بديلًا آمنًا وسريعًا لمسارات النقل الحالية، مشيرًا إلى أن تصميم المحور جاء وفقًا لأحدث المواصفات الهندسية لتحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة المرورية.

دعم الأسر والعائلات 

وأشار المحافظ إلى أن المحور لا يقتصر على دوره المروري فقط، بل يمثل قيمة مضافة عمرانية وبيئية، حيث سيُحدث تطويرًا ملموسًا في المناطق المحيطة، ويُعزز من الترابط بين الأحياء الحيوية بالمدينة مثل منطقة التلفزيون ومجمع الكليات، مما يدعم النشاط التجاري والخدمي والسياحي بمدينة طنطا، ويُجسد رؤية المحافظة في خلق بيئة حضرية متكاملة تليق بالمواطنين.

تحسين خدمات المواطنين 

وفي السياق ذاته، تابع المحافظ المرحلة الثانية من مشروع رصف طريق “سكة الوسط” أمام مستشفى محلة مرحوم، بطول 1200 متر، والذي يرتبط بطريق جسر ترعة البتانونية، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الجارية، حيث تشمل الأعمال أيضًا تغطية مصرف امتداد شوبر بطول 100 متر، بإجمالي تكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه.

ربط مستشفي محلة مرحوم 

وأوضح اللواء الجندي أن للطريق أهمية حيوية نظرًا لربطه المباشر بمستشفى محلة مرحوم، ما يجعله مسارًا حيويًا لوصول سيارات الإسعاف للحالات الطارئة، ويخدم أكثر من 300 ألف نسمة من أهالي مركز طنطا وقراه مثل شوبر، نواج، وميت السودان. وشدد على أن المشروع يعكس توجه المحافظة نحو تعزيز البنية التحتية الصحية، وتهيئة بيئة خدمية آمنة وسريعة الاستجابة في الظروف الطارئة.

تحسين الطرق 

وأكد محافظ الغربية أن المشروعين يأتيان ضمن رؤية أشمل لتحديث شبكة الطرق بالمحافظة، وتحقيق تنمية متوازنة تستند إلى البعد الإنساني، من خلال تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع عن كثب نسب التنفيذ، وتعمل على تذليل أي معوقات لضمان إنجاز المشروعات في التوقيتات المحددة، وفق أعلى معايير الجودة الفنية.

وختم الجندي تصريحاته بالتأكيد على أن الغربية تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات تنموية غير مسبوقة، تستهدف تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز التكامل بين مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأولويات الدولة في بناء مجتمع متطور ومتوازن.

محافظ الغربية اخبار رصف محور منوف مركز طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي

الساعة 12 منتصف الليل هترجع 11| موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر السبت 5 يوليو 2025

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

حادث تصادم

على الطريق الإقليمي.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين في تصادم ميكروباصين بالجيزة

وفاة اللاعب الشاب يوسف الشيمي

وداع مؤلم.. ماذا حدث لـ يوسف الشيمي تحت عجلات القطار؟ القصة الكاملة

الإيجار القديم - أرشيفية

خلاف انتهاء المدة .. حالات أخرى تؤدي للإخلاء من عقارات الإيجار القديم

أمير صلاح الدين

أخبره الأطباء بأنه سيموت.. أمير صلاح الدين يفجر مفاجأة حول مرضه

ترشيحاتنا

صورة عادل إمام فى حفل زفاف حفيده

أخبار الفن.. صورة عادل إمام فى حفل زفاف حفيده تثير الجدل.. ومرض أمير صلاح الدين النادر

لطيفة

قلبي ارتاح .. لطيفة تطرح بوستر ألبومها الجديد

مروة ناجي

مروة ناجي: أغانى أم كلثوم مازالت تجد جمهورا واسعا

بالصور

شيريهان تتصدر التريند بسبب أحدث ظهور لها.. صور

شيريهان
شيريهان
شيريهان

تراجع معدلات الولادة الطبيعية .. طبيب يكشف التفاصيل بالأرقام

الولادة الطبيعية
الولادة الطبيعية
الولادة الطبيعية

محمد أنور وكريم عفيفي ينضمان لأسرة فيلم "الست لما" بطولة يسرا

كواليس فيلم الست لما
كواليس فيلم الست لما
كواليس فيلم الست لما

بسبب سيارتهما الجديدة.. خسارة هوندا وسوني أكثر من 360 مليون دولار

سيارة سوني
سيارة سوني
سيارة سوني

فيديو

عمرو دياب

عمرو دياب السبب.. خناقة كبيرة بين صلاح العزب وأيمن بهجت قمر

محمد إمام مع بناته خديجة وقسمت

رقصة محمد إمام مع ابنته خديجة فى حفل زفاف حفيد عادل إمام.. فيديو

شعار سوريا

العقاب الذهبي.. رسائل من سوريا للعالم

عادل إمام

بعد 27 عاما.. رامي إمام يعيد مقطع فيديو لوالده من حفل زفافه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد