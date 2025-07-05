محافظ الغربية يتابع انتظام أعمال صيانة أعمدة الإنارة بجميع المراكز والقرى

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، انتظام أعمال صيانة أعمدة الإنارة التي تنفذها الوحدات المحلية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك في ضوء الخطة الشاملة التي تتبناها المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما في قطاع الإنارة العامة الذي يمس الحياة اليومية لسكان المحافظة بشكل مباشر.

جهود محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن هناك متابعة مستمرة لأعمال الصيانة الجارية على مستوى الوحدات المحلية، للتأكد من كفاءة الأعمدة وتوافر عناصر الأمان بها، مشيرًا إلى أن خطة العمل تشمل مراجعة شاملة للحالة الفنية للأعمدة وشبكات الإنارة، بما يتوافق مع اشتراطات الأمن والسلامة حفاظًا على أرواح المواطنين وضمانًا لانسيابية الحركة بالشوارع، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية أو القرى التي تعاني من ضعف الإضاءة.

وشدد اللواء الجندي على ضرورة تقديم التسهيلات الفنية والدعم المطلوب لفرق العمل، لضمان سرعة الاستجابة لأي أعطال أو بلاغات من المواطنين، مؤكدًا أن المحافظة تتابع عن كثب التزام الوحدات المحلية ببرامج الصيانة المجدولة، في إطار حرصها على كفاءة التشغيل ورفع مستوى الأداء.

وفي سياق متصل، وجّه محافظ الغربية بتكثيف الحملات المشتركة بين شركة الكهرباء، ومباحث الكهرباء، والوحدات المحلية، لمواجهة أية محاولات غير قانونية لسرقة التيار الكهربائي، مؤكدًا أن تلك الظواهر تؤثر سلبًا على كفاءة الشبكة وتضر بحقوق المواطنين. وأكد الجندي أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتعدي على المرافق العامة، مشددًا على تضافر الجهود بين جميع الجهات التنفيذية لضمان حماية المال العام واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة وعدالة.

دعم الأسر والعائلات

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خططها الاستباقية لمراجعة شبكات الإنارة ومرافق الكهرباء، انطلاقًا من إيمانها بأن الحفاظ على البنية التحتية هو أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة في مختلف مناطق الغربية.