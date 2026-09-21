وزير المالية: الاستثمار الأجنبي المباشر قوي.. ونتوقع الأفضل خلال السنوات المقبلة مع المشروعات الجديدة

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن "الاستثمار الأجنبي المباشر يحقق أداءً قويًا للغاية، ونتوقع الأفضل خلال السنوات المقبلة مع المشروعات الجديدة في الطاقة والصناعات التحويلية"، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يتحسن، ومعدل النمو يتسارع بأداء جيد للقطاعات الإنتاجية خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح أجراه وزير المالية مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الاثنين.

وقال وزير المالية "شكرًا.. لثقة القطاع الخاص المحلي والأجنبي الذي يشتغل في مصر"، موضحًا أن القطاع الخاص استعاد نشاطه بقوة واستحوذ على 63٪؜ من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي.

وأضاف أن الاستثمارات الخاصة أصبحت أكبر مساهم في النمو مسجلة زيادة بنسبة 32٪؜ العام المالي الماضي بعدما ارتفع 77٪؜ العام الأسبق، لافتًا إلى أن القطاع الخاص قادر على المساهمة في إيجاد اقتصاد وطني أكثر إنتاجية وتنافسية واستدامة.

وأشار الوزير، إلى أن الأسواق تتفاعل بصورة إيجابية، والعوائد على السندات الدولية المصرية تتحسن بشكل ملحوظ وقوي، قائلاً: "نحن سعداء بأن نرى تحسنًا ملحوظًا وقويًا في أداء البورصة المصرية بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الأخيرة، حيث قدمنا عددًا من الحوافز الإضافية لتشجيع القيد والتداول ونستهدف جذب الشركات الكبرى للتسجيل بالبورصة".

وأكد "أننا ندعم بقوة الأنشطة الخدمية ونرى أنها قادرة على تحقيق معدل نمو قوي وسريع وخلق فرص عمل بمعدلات عالية، لافتًا إلى أننا حققنا نموًا كبيرًا في الإيرادات الضريبية خلال العام دون فرض أي أعباء إضافية أو ضرائب جديدة بما يعكس توسيع قاعدة الممولين".

وأوضح 'أننا انتهجنا مسار التسهيلات الضريبية وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات لتعزيز الامتثال الطوعي، وسنستكمل هذا النهج في التبسيط والتسهيل وخفض الأعباء لمساندة شركائنا الممولين بما يعود بالنفع على الجميع".