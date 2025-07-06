استجابة للشكاوى.. محافظ الغربية يعقد اجتماعًا عاجلًا لتيسير إجراءات الكشف الطبي

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعًا عاجلًا بديوان عام المحافظة لمناقشة آليات تيسير إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بالصفوف الأولى بمختلف مراحل التعليم، وضمان تقديم خدمة منظمة وآمنة تليق بأبناء الغربية.

جهود محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور كريم بركات مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالغربية.

وخلال الاجتماع، شدّد المحافظ على أن راحة المواطنين وسلامة أبنائهم تمثل أولوية قصوى، وأن تقديم خدمة صحية منظمة وإنسانية منذ اللحظة الأولى لدخول الطفل إلى المنظومة التعليمية يُعد التزامًا أساسيًا على جميع الجهات.

توجيهات لدعم أولياء الأمور

وأكد أن المحافظة تتابع هذا الملف لحظة بلحظة، وأن ما تم رصده من شكاوى أولياء الأمور بشأن التزاحم والتأخير في بعض المقرات يستوجب التعامل معه بشكل عاجل دون تهاون.

زيارة مقرات الكثافة العالية

وفي هذا الإطار، وجّه المحافظ بزيادة عدد المقرات في المناطق ذات الكثافة العالية لتوزيع الضغط وتحقيق انسيابية أكبر في تقديم الخدمة، مع تكليف هيئة التأمين الصحي بمدّ فترة الكشف والتقديم حتى 30 أغسطس 2025، حتى تتمكن الأسر من إنهاء الإجراءات دون تزاحم أو استعجال. كما شملت التوجيهات اعتماد تقارير الكشف بختم الطبيب المعتمد مؤقتًا، على أن تتولى إدارات المدارس التنسيق مع إدارة الطلاب بالتأمين الصحي لاعتمادها رسميًا، منعًا لتعطيل ملفات القيد أو إضافة أعباء جديدة على الأسرة.

توفير بيئة انتظار

وحرص المحافظ على التأكيد بضرورة توفير بيئة انتظار مناسبة داخل المدارس والمقرات، موجّهًا بتجهيز فصول ملائمة ومهيأة لاستقبال الأطفال وأولياء الأمور في أماكن لائقة تحترم إنسانيتهم وتوفّر الراحة خلال فترة الانتظار.

كما شدّد على ضرورة زيادة عدد الأطباء وأطقم الفرق الطبية بالمواقع التي تشهد كثافات مرتفعة، لضمان تقليل فترات الانتظار وتحسين كفاءة الأداء.

تنسيق كامل

وأكد اللواء أشرف الجندي أن التنسيق الكامل بين مديريات الصحة، والتربية والتعليم، والتأمين الصحي هو مفتاح النجاح في هذا الملف، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في المتابعة الدقيقة واليومية لكافة التفاصيل، وأن السكرتير العام للمحافظة كُلّف بتكثيف الجولات الميدانية، والاستماع مباشرة للمواطنين والتعامل الفوري مع أي ملاحظات تظهر على أرض الواقع.

تقديم خدمة منظمة

وفي ختام الاجتماع، شدّد محافظ الغربية على التزام المحافظة بتقديم خدمة منظمة ومحترمة تليق بأبناء الغربية، وتضمن بداية تعليمية صحية وآمنة لكل طفل، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم الأسرة وتخفيف الأعباء عنها، ومرافقتها خطوة بخطوة في واحدة من أهم محطات مستقبل أبنائها.