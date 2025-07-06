قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
5 ملايين جنيه لأسرة ضحايا غرق "أدمارين 12 " في خليج السويس
الخارجية السويسرية تعلن إعادة فتح سفارتها في طهران
البرلمان يوافق على مقترح منح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفق مؤهلاتهم
النواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات
وزير الإسكان: الانتهاء من أعمال محطة مياه الصفانية بالمنيا وتشغيلها
النواب يوافق على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لهذه الفئات
كلية الدراسات الإسلامية تنعى طالبتين من ضحايا حادث الطريق الإقليمي: رحيلهما مُفجع
فوري في دقايق .. استخراج فيش جنائي من مول العرب وسيتي ستارز
التهاب وتورم وحساسية.. تعرّف على خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس
فساد وكسب غير مشروع ..منال عوض: إحالة 21 عاملا بالمحليات إلى النيابة
دعاء الزهق والملل.. أذكار وأدعية مقتبسة من السنة النبوية
ببطارية ضخمة وتقنيات غير مسبوقة.. إليك أهم مواصفات هاتف هونر Magic V2 Flip
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة للشكاوى.. محافظ الغربية يعقد اجتماعًا عاجلًا لتيسير إجراءات الكشف الطبي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعًا عاجلًا بديوان عام المحافظة لمناقشة آليات تيسير إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بالصفوف الأولى بمختلف مراحل التعليم، وضمان تقديم خدمة منظمة وآمنة تليق بأبناء الغربية.

جهود محافظ الغربية 

 جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور كريم بركات مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالغربية.

وخلال الاجتماع، شدّد المحافظ على أن راحة المواطنين وسلامة أبنائهم تمثل أولوية قصوى، وأن تقديم خدمة صحية منظمة وإنسانية منذ اللحظة الأولى لدخول الطفل إلى المنظومة التعليمية يُعد التزامًا أساسيًا على جميع الجهات. 

توجيهات لدعم أولياء الأمور 

وأكد أن المحافظة تتابع هذا الملف لحظة بلحظة، وأن ما تم رصده من شكاوى أولياء الأمور بشأن التزاحم والتأخير في بعض المقرات يستوجب التعامل معه بشكل عاجل دون تهاون.

زيارة مقرات الكثافة العالية 

وفي هذا الإطار، وجّه المحافظ بزيادة عدد المقرات في المناطق ذات الكثافة العالية لتوزيع الضغط وتحقيق انسيابية أكبر في تقديم الخدمة، مع تكليف هيئة التأمين الصحي بمدّ فترة الكشف والتقديم حتى 30 أغسطس 2025، حتى تتمكن الأسر من إنهاء الإجراءات دون تزاحم أو استعجال. كما شملت التوجيهات اعتماد تقارير الكشف بختم الطبيب المعتمد مؤقتًا، على أن تتولى إدارات المدارس التنسيق مع إدارة الطلاب بالتأمين الصحي لاعتمادها رسميًا، منعًا لتعطيل ملفات القيد أو إضافة أعباء جديدة على الأسرة.

توفير بيئة انتظار 

وحرص المحافظ على التأكيد بضرورة توفير بيئة انتظار مناسبة داخل المدارس والمقرات، موجّهًا بتجهيز فصول ملائمة ومهيأة لاستقبال الأطفال وأولياء الأمور في أماكن لائقة تحترم إنسانيتهم وتوفّر الراحة خلال فترة الانتظار. 

كما شدّد على ضرورة زيادة عدد الأطباء وأطقم الفرق الطبية بالمواقع التي تشهد كثافات مرتفعة، لضمان تقليل فترات الانتظار وتحسين كفاءة الأداء.

تنسيق كامل 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن التنسيق الكامل بين مديريات الصحة، والتربية والتعليم، والتأمين الصحي هو مفتاح النجاح في هذا الملف، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في المتابعة الدقيقة واليومية لكافة التفاصيل، وأن السكرتير العام للمحافظة كُلّف بتكثيف الجولات الميدانية، والاستماع مباشرة للمواطنين والتعامل الفوري مع أي ملاحظات تظهر على أرض الواقع.

تقديم خدمة منظمة 

وفي ختام الاجتماع، شدّد محافظ الغربية على التزام المحافظة بتقديم خدمة منظمة ومحترمة تليق بأبناء الغربية، وتضمن بداية تعليمية صحية وآمنة لكل طفل، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم الأسرة وتخفيف الأعباء عنها، ومرافقتها خطوة بخطوة في واحدة من أهم محطات مستقبل أبنائها.

اخبار محافظة الغربية الكشف الطبي استجابة فورية أولياء الأمور الطلاب والطالبات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي 2025 في هذا الموعد

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته

أرملة إبراهيم شيكا تعلن التصالح مع عائلته: «حسبي الله في الناس اللي كانت مولعة الدنيا»

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

أسعار البنزين بأنواعه اليوم الأحد 6 يوليو 2025

وزير التربية والتعليم

كنترولات الثانوية العامة 2025 تنتهي من تصحيح العربي والانجليزي والفيزياء والتاريخ

مرتبات يوليو 2025

موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة.. مرتبك هيوصل كام؟

النني

أول ظهور لـ محمد النني برفقة زوجته الثانية

بئر أسانسير

سقط وهو يحاول إنقاذ أعز أصدقائه.. طفل يلقى مصرعه مع كلبه في بئر أسانسير بالجيزة

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الأحد 6 يوليو 2025 المنزلي والتجاري

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

خلال أسبوع.. إصدار 700 شهادة صحية.. و86 إذن تصدير والفاصولياء والعنب

مشغولات ذهبية

إيهاب واصف: الذهب في مصر يشهد تذبذبًا رغم الدعم العالمي

جانب من القرعة

تخصيص 316 قطعة أرض بمنطقة "الرابية" بمدينة الشروق بالقرعة العلنية العاشرة

بالصور

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

دياموند بو عبود
دياموند بو عبود
دياموند بو عبود

بطريقة البلوجرز .. 5 أسرار بسيطة لأناقتك على البحر لا تتجاهليها أبدًا

البوركيني
البوركيني
البوركيني

إزالة 6 حالات تعد على مساحة 11 فدانًا بالشرقية | صور

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

في عيد ميلادها الـ 55.. 10 صور تكشف جمال غادة عبد الرازق | شاهد

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

فيديو

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: فخورة بما يحدث في عمان السينمائي وإتقان اللهجة بوابة عبوري للدراما المصرية| حوار

يوسف الشيمي

على مزلقان طوخ.. تفاصيل وفاة لاعب طلائع الجيش في حادث مأساوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد