ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

اقتراح برغبة برلماني بشأن تنفيذ إدارة تعليمية في أسيوط

السبت 18/مايو/2019 - 06:00 ص
النائب إبراهيم نظير
النائب إبراهيم نظير
أمينة الدسوقى
تقدم النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، بإقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خاص بتنفيذ إدارة تعليمية بالقوصية فى محافظة أسيوط.

وقال نظير فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الإدارات التعليمية مبعثرة داخل شق تابعة للوحدات المحلية، مشيرا إلى أن غياب الهدف بين الوزارات وبعضها البعض عرقل تفيذ الإدارة التعليمية.

وأكد النائب أنه سيتم مناقشة الإقتراح خلال الفترة المقبلة داخل اللجان المختصة بمجلس النواب.

ترشيحاتنا

بسبب فتاة.. خناقة بين نزيل دار أيتام ومالك كافيه أكتوبر.. تفاصيل مثيرة

الإفتاء توصي بعمل في رمضان ثوابه يعادل حجة مع رسول الله

حرية التنقل دون تدخل الكفيل.. مزايا وشروط الإقامة المميزة بالسعودية.. القصة الكاملة

لتوفير الوقت والصابون.. نصائح لغسيل المواعين في رمضان

تعالج أزمة تجاعيد الوجه .. وصفة طبيعية بـ 5 جنيهات بديلة لـ البوتوكس

مجموعة شركات المتحدة تنفى استبعاد تامر مرسي من مجلس إدارتها بعد رمضان

ads

وجه طلبا للأعلى للإعلام.. محمد فاضل يفجر مفاجأة حول تمثيل النجوم في مقالب رامز جلال

فريق لا يقهر.. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجآت لـ بيراميدز

فاجأ الجمهور بأول تعليق له.. طاهر أبو ليلة يكشف عن حقيقة فبركة رامز في الشلال

بعد أكبر تراجع خلال عامين.. لجنة برلمانية تكشف موعد هبوط الدولار لـ15 جنيها

قرار هام من الإسماعيلي قبل مواجهة الأهلي

سيد عبدالحفيظ وأمير مرتضى .. قصف جبهات وحروب كلامية خارج المستطيل الأخضر

خلال 3 أشهر .. الرئيس السيسي يصدر عفوا عن 4700 سجين بينهم متهمو مذبحة كرداسة .. تفاصيل

بسبب فتاة.. خناقة بين نزيل دار أيتام ومالك كافيه أكتوبر.. تفاصيل مثيرة

حرية التنقل دون تدخل الكفيل.. مزايا وشروط الإقامة المميزة بالسعودية.. القصة الكاملة

بسبب الإعياء الشديد.. هبوط اضطراري لطائرة سعودية ووفاة أحد قائديها

مصير غامض .. النجوم يعقد جلسة مع قاهر الزمالك قبل الرحيل

لإفطار الصائمين في غزة.. كريستيانو رونالدو يعلن تبرعه بـ 1.5 مليون دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتسحروا عليه والتقطوا سيلفي.. محور روض الفرج إنجاز عالمي بأيادٍ مصرية وسجلته موسوعة جينيس.. صور

المصري يواصل استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي الثلاثاء.. صور

اللحظات الأولى في الحياة.. مونيكا وماركو يتخصصان في تصوير الولادة بغرف العمليات.. صور