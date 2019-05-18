اقتراح برغبة برلماني بشأن تنفيذ إدارة تعليمية في أسيوط

تقدم النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان، بإقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خاص بتنفيذ إدارة تعليمية بالقوصية فى محافظة أسيوط.



وقال نظير فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الإدارات التعليمية مبعثرة داخل شق تابعة للوحدات المحلية، مشيرا إلى أن غياب الهدف بين الوزارات وبعضها البعض عرقل تفيذ الإدارة التعليمية.



وأكد النائب أنه سيتم مناقشة الإقتراح خلال الفترة المقبلة داخل اللجان المختصة بمجلس النواب.

