ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

خطيب الحرم المكي: هذه الأمنية يستهين بها الكثيرون فينقص إيمانهم

الجمعة 17/مايو/2019 - 05:31 م
خطبة الجمعة من الحرم
خطبة الجمعة من الحرم المكي
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه أخبرنا عن أمر يتغافل عنه الكثيرون، في حين أنه لا يكتمل الإيمان بدونه.

وأوضح «غزاوي» خلال خطبة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، أن إيمان العبد لا يكمُل إلا بتمني الخير لغيره من المسلمين لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير»، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن يكون المؤمن دليلا على الخير ليحظى بذلك الجزاء الوافر.

واستشهد بما قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»، وقال صلى الله عليه وسلم « إن الدال على الخير كفاعله»، منوهًا بأن أنفع ما يقدمه المرء للناس إرشادُهم وتعليمُهم وبذلُ النصح لهم ودَلالتُهم على فعل الخيرات وحثُّهم على استثمار الأوقات وتشجيعُهم على اغتنام القربات .

ترشيحاتنا

تدريب عسكري كاد أن يدمر إسرائيل.. تفاصيل

زوجته ونجلها وراء الجريمة.. كشف غموض مقتل عجوز بحلوان

وفاة نجمة مصارعة WWE آشلي ماسارو والسبب مجهول.. صور

لإنقاص الوزن سريعا.. إليك الحل الأمثل بالقهوة الخضراء.. فيديو

يقتل 7000 ويصيب أكثر من 45000 .. زلزال مدمر يضرب إسرائيل قريبا

تسلق أحد الجدران.. شرطي ينجو من الموت في آخر لحظة .. فيديو

ads
ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيقاف أعمال روف مخالف وإزالة الإشغالات بمول فى الشيخ زايد.. صور

هناكل إيه على الفطار.. مندى وصينية بطاطس باللحمة المفرومة وشوربة قرع.. والحلو: كنافة بالشيكولاتة

حاول تفادي شخص فقتل اثنين.. التفاصيل الكاملة لحادث تصادم 5 سيارات بالنزهة