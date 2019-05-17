خطيب الحرم المكي: هذه الأمنية يستهين بها الكثيرون فينقص إيمانهم

قال الشيخ الدكتور فيصل غزاوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه أخبرنا عن أمر يتغافل عنه الكثيرون، في حين أنه لا يكتمل الإيمان بدونه.



وأوضح «غزاوي» خلال خطبة الجمعة بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، أن إيمان العبد لا يكمُل إلا بتمني الخير لغيره من المسلمين لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير»، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن يكون المؤمن دليلا على الخير ليحظى بذلك الجزاء الوافر.



واستشهد بما قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ»، وقال صلى الله عليه وسلم « إن الدال على الخير كفاعله»، منوهًا بأن أنفع ما يقدمه المرء للناس إرشادُهم وتعليمُهم وبذلُ النصح لهم ودَلالتُهم على فعل الخيرات وحثُّهم على استثمار الأوقات وتشجيعُهم على اغتنام القربات .

