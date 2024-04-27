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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يسرا اللوزي عن مسلسل صلة رحم: تصويرنا في بلد ثانية كأنه معسكر

الفنانة يسرا اللوزى
الفنانة يسرا اللوزى

كشفت الفنانة يسرا اللوزي تفاصيل دورها في مسلسل صلة رحم، وشخصية ليلى المركبة التي لديها مزيجا معقدا من العواطف المتناقضة.

وأضافت الفنانة يسرا اللوزي خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد أن مسلسل صلة رحم كان يحتوي على مشاهد صعبة وقاسية جديدة، مضيفة: تصويرنا في بلد ثانية كأننا في معسكر.

الحاله

وقالت يسرا اللوزي: كنت فاصلة شخصيتي تماما، وقدرت أعيش في الحالة اللي كونها المسلسل في ذاتي لمدة شهرين.

ونوهت الفنانة يسرا اللوزي: مسلسل صلة رحم كان يحتوي على مشاهد مرعبة وخاصة مشهد حادث السيارة مع إياد نصار.

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