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محافظات

غنيم : خروج المصابين فى حادث التسمم الجامعي من المستشفى

السبت 18/مايو/2019 - 05:50 ص
صدى البلد
احمد علي
أكد الدكتور أحمد غنيم ، المشرف العام على المستشفيات الجامعية خروج جميع المصابين في حادث التسمم والاختناق الجماعي الذي وقع مساء أمس جراء تسرب غاز من أحد مصانع إنتاج المنظفات الصناعية بقرية ميت حبيش التابعة لمركز طنطا.

وقال "غنيم" إن المصابين قد تلقوا العلاج اللازم بمستشفى الطوارئ، مؤكدًا أنهم خرجوا جميعًا بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء ، وليس بينهم حالات حرجة تستدعي القلق.
غنيم : خروج المصابين فى حادث التسمم الجامعي من المستشفى
غنيم : خروج المصابين فى حادث التسمم الجامعي من المستشفى
غنيم : خروج المصابين فى حادث التسمم الجامعي من المستشفى

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