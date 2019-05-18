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الضرائب العقارية: السيسي أصدر قرارا بوقف ضريبة الأرض الزراعية 3 سنوات

السبت 18/مايو/2019 - 10:55 م
سامية حسين
سامية حسين
عبد الخالق صلاح
قالت الدكتورة سامية حسين؛ رئيس مصلحة الضرائب العقارية؛ أن المصلحة ترسل للمواطنين خطابا بالمبلغ المطلوب تسديده على العقار؛ موضحة أنه لابد أن يرسل المواطن خطابا يرد على المصلحة.

وأكدت سامية خلال برنامج «على مسئوليتي»؛الذي يقدمه الاعلامي احمد موسى على فضائية «صدى البلد»؛ أن حد الإعفاء للضريبة العقارية 2400 جنيه حتي ديسمبر 2021؛ منوهة ان حصر الضريبة العقارية للعقارات وصل لـ 30 مليون وحدة.

وأشارت سامية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بوقف ضريبة الارض الزراعية لمدة ثلاث سنوات للتخفيف عن المزارعين.

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