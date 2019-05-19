رئيس التصديري للجلود: نقص العمالة المدربة أبرز مشكلات القطاع

قال محمود سرج، رئيس المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، إن قطاع صناعة الجلود يواجه عددا من التحديات من أهمها هجرة العمالة الفنية المدربة وضعف آليات التدريب الحالي رغم وجود كثافة عمالية تبلغ نصف مليون عامل على الأقل، بالإضافة لافتقاد المنافسة العادلة في المنتجات المصنوعة محليا ونظيرتها المستوردة.



أضاف " سرج" في تصريحات له، أنه ينبغي العمل علي إعادة تدريب العمالة باعتبارها أحد وسائل الاستثمار ومن ثم أحد أسباب تعافيه، بالاضافة لوضع قيود على السلع المستوردة والتي تؤثر علي المنتجات المحلية، والتنسيق مع بعض المراكز العالمية المتخصصة فى مجال الموضة، والتصميم لتقدم الخبرات الفنية.



واقترح "سرج" إمكانية الاستعانة ببيوت الخبرة الهندية لامتلاكها الخبرات والكفاءة العالية، وإعادة برنامج دعم استقدام الخبراء الأجانب للشركات العاملة فى مجال الأحذية والمنتجات.

