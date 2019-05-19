عشت وحيدة.. شيرين: كنت محرومة من الدلع في طفولتي.. فيديو

قالت الفنانة شيرين إن "أمي كانت المرأة الحديدية، وأبويا أطلق عليها مارجريت تاتشر، وكنت وحيدة وسط 4 أولاد، ولكن كنت الولد الخامس، ولم أكن مدللة أبدًا".



وأضافت في برنامج «سيرة الحبايب»، الذي يعر ض على شاشة قناة «TeN» الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد وتشاركه الفنانة جيهان خليل: "لما كبرت لم أعرف أدلع بنتي أبدًا".



وتابعت: "عميدة المعهد في البالية، علمتنا الانضباط، وقالت لنا اللي يسقط في الباليه هيترفد، إنما اللي يسقط في الدراسة يعيد السنة، ومن هناك مكنتش بغيب أبدًا في المعهد، وكان لدي التزام في البيت والدراسة"، مضيفة: "لم أحب أي شخص في صغري، وأمي كانت تعلمني أن دول أصدقائي فقط".