الضرائب العقارية: نحصل على ربع قيمة تذاكر الحفلات.. و38 مليون شقة غير مسجلة.. فيديو

قالت الدكتورة سامية حسين؛ رئيس مصلحة الضرائب العقارية؛ إن المصلحة تحصل على 25% ضريبة من قيمة تذاكر الحفلات الغنائية.



وأضافت خلال برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»؛ أن الجامعة الألمانية دفعت ضريبة غير مستحقة لإقامتها حفلا غنائيا مجانيا؛ لأنها لم تعرف الإجراءات المتبعة في تلك المواقف.



وأضافت سامية حسين أن ضريبة الملاهي يدفعها المتفرج من قيمة التذكرة».



وأوضحت أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الضرائب العقارية حتى 2021، مضيفة "لا يوجد تغيير فى أسعار الضريبة العقارية للعقارات من 2013 إلى ديسمبر 2021".



وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنه وفقا لبيانات وزارة الكهرباء بلغ عدد العقارات في مصر 40 مليون وحدة سكنية وغير سكنية؛ منوهة أن عدد المسجل منها فقط 5%.



كما كشفت حسين عن حالات الإعفاء الضريبي فيما يخص العقارات. قائلة "هناك حد إعفاء ضريبي بقيمة 2400 جنيه سنويا من إجمالي قيمة الضريبة على المسكن، وذلك حتى ديسمبر 2021".



وتابعت "من حق المواطن في حالة شرائه وحدة سكنية أخرى بتغيير السكن موضع الضريبة للوحدة الجديدة للحصول على الإعفاء المستحق بواقع 2400 جنيه".



وأشارت رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلى أن حد الإعفاء الضريبي تم رفعه منذ 2013 من نصف مليون جنيه، إلى مليوني جنيه، قائلة: «قد يتعرض مواطن لفرض ضريبة عقارية لعدم تقدمه بما يفيد امتلاكه لوحدة سكنية، هي في الأساس معفية من الضرائب، لكن عدم تقديمه ما يفيد ذلك قد يعرضه لفرض ضريبة عقارية».



وأوضحت أن هناك لجانا تقوم بحصر الوحدات السكنية، وخاصة الوحدات الجديدة وأنه تم حصر 3 ملايين وحدة سكنية جديدة هذا العام، مشيرة إلى أن هناك موقعا على الإنترنت لهيئة الضرائب العقارية للإجابة على استفسارات المواطنين.