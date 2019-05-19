نجم كفر دلهاب ينضم لـ عصابة أحمد السقا في «ولد الغلابة»

يشارك الفنان الشاب خالد لومة؛ في مسلسل «ولد الغلابة»، برفقة الفنان أحمد السقا، والذى يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا و يحقق نسب مشاهدة عالية.



ويجسد الفنان خالد لومة بمسلسل «ولد الغلابة» شخصية صعيدي من أحد رجال عصابة «عيسى» أحمد السقا، التى تظهر خلال الحلقات المقبلة في العمل، وتدور القصة في مركز ملوي بالمنيا.



وشارك الفنان خالد لومة من قبل فى عدة أعمال منها مسلسل «بحر» مع الفنان ماجد المصري، ومسلسل «عوالم خفية» مع الزعيم عادل امام، ومسلسل «كفر دلهاب» مع الفنان يوسف الشريف، ومسلسل «الأب الروحي»، بجانب فيلم «من 30 سنة»، كما شارك في عدد من الأغاني الشعبي والكليبات، وأغنية حكاية مسلسل زلزال للفنان محمد رمضان.