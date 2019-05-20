شاهد .. مشهد مؤثر لسهر الصايغ وصابرين فى فكرة بمليون جنيه .. فيديو

شهدت إحدى حلقات فكرة بمليون جنيه مشهدا مؤثرا للفنانة سهر الصايغ والتى تجسد دور شقيقة على ربيع خلال الأحداث.



وجاء المشهد وهى داخل المستشفى بعد إصابتها بصدمة بعد ترك حبيبها لها والذى أوهمها بحبه من أجل الحصول على اموال شقيقها.



وفى مشهد مؤثر قالت لوالدتها صابرين إنها قلبها وجعها من قلة الحب وليس من كثرة تناولها الطعام.



ومسلسل فكرة بمليون جنيه، تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، ومحمد فتحي، شريف يسري، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته علي ربيع، صابرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبدالعزيز، وليد فواز، حنان سليمان، أحمد سلطان، مايان السيد، وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي، ومحمد محمود، وآخرين.







