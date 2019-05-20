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فن

بالصور ظهرت كموديل في راجعين .. سر موافقة غادة عادل على مشاركة عمرو دياب في إعلان

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:29 ص
صدى البلد
أحمد البهي
كشفت الفنانة غادة عادل عن سر مشاركتها الفنان عمرو دياب، في إحدى الإعلانات الخاصة بشركة اتصالات شهيرة، وتم عرضه خلال شهر رمضان الحالي.

كشفت غادة عادل انها شاركت الفنان عمرو دياب كموديل في كليب راجعين، حيث شهد العمل الظهور الأول لها على المستوى الفني.

أغنية راجعين من كلمات مدحت العدل، ومن ألحان رياض الهمشري و من توزيع طارق مدكور، وقد صدرت عام ١٩٩٥.
بالصور ظهرت كموديل في راجعين .. سر موافقة غادة عادل على مشاركة عمرو دياب في إعلان
بالصور ظهرت كموديل في راجعين .. سر موافقة غادة عادل على مشاركة عمرو دياب في إعلان

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