ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاومي تطلق هاتف Redmi Note 7S

الإثنين 20/مايو/2019 - 01:07 م
شاومي تطلق هاتف Redmi
شاومي تطلق هاتف Redmi Note 7S
آية جمعة
أعلنت شركة شاومي الصينية عن إطلاقها جهاز Redmi Note 7S المزود بمستشعر كاميرا أساسي بدقة 48 ميجابكسل باعتباره الجانب الوحيد الذي يميزه عن جهاز Redmi Note 7.

ووفقا لموقع "بيزنيس توداي" الهندي، من المتوقع أن يبدو Redmi Note 7S مثل Redmi Note 7 و Redmi Note 7 Pro، كما أن هناك شائعات بأن شاومي ستطلق النسخة الصينية من Redmi Note 7 في الهند.

ويأتي الجهاز الجديد مع زجاج الحماية Corning Gorilla Glass 5 في الجهتين الأمامية والخلفية، بينما صنعت الشركة الجوانب من الألومنيوم، ويعمل هاتف شاومي بواسطة معالج Qualcomm 660 من كوالكوم، بتردد 2.2 جيجاهيرتز، بالاقتران مع 3/4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 32/64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة عبر microSD حتى 256 جيجابايت.

ويحتوي Redmi Note 7S على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، داعمة لتقنية الشحن السريع Quick Charge 4 بقدرة 18 واط، لكن صندوق الهاتف يتضمن شاحنًا بقدرة 10 واط فقط.

وسيكون طراز 3 جيجابايت / 32 جيجابايت متاحًا بمبلغ 160 دولارًا، بينما سيتوفر إصدار 4 جيجابايت / 64 جيجابايت الذي سيظهر لأول مرة بسعر190 دولارًا، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات من 24 مايو، وستكون متاحة في متاجر Mi Home وكذلك Flipkart.

ترشيحاتنا

بعد موافقة فيفا.. جريشة وابو الرجال في كأس العالم للشباب

بمجوهرات وفستان لافت تتألق درة في مهرجان كان السينمائي.. صور

الريال السعودى يسجل 4.56 جنيه.. أسعار العملات العربية 20-5-2019

قائمة أسرع لاعبي الدوري الإنجليزي .. تعرف على ترتيب محمد صلاح الصادم

في أحدث ظهور لها .. نيرمين الفقى تتألق بإطلالة رمضانية أنيقة.. صور

أنا صاحب الكورة.. تحليل فني لهزيمة الزمالك القاتلة أمام نهضة بركان المغربى.. فيديو

ads

5 سور في القرآن تصاحب الميت ولا تفارقه من الجنازة إلى الدفن بالقبر

نقل سولاف فواخرجي للمستشفى بعد حادث أليم .. صور

بعد وضعها على القائمة السوداء.. هواوي تضع خطة بديلة لويندوز وأندرويد

صحيفة فلسطينية تفجر مفاجأة حول صفقة القرن

من الحارس الأول إلى المهاجم الأساسي.. العقوبات تهدد تتويج الزمالك بالكونفدرالية

عاش هنا يوثق تمرد كرم مطاوع على المحاماة من أجل الفن وكواليس زواجه من سهير المرشدى وانفصالهما بسبب عقد قرانه على مذيعة شهيرة

الانترنت وليس الأرضي.. ننشر الحقيقة الكاملة لتعديل المصرية للاتصالات نظام تحصيل الفواتير

أنا صاحب الكورة.. تحليل فني لهزيمة الزمالك القاتلة أمام نهضة بركان المغربى.. فيديو

الصحف المغربية: طارق حامد متهور.. فيديو

نجم الزمالك يشيد بأداء لاعبي الفريق ويهاجم جروس

امتحانات أولى ثانوي .. شاهد الرسالة المكتوبة على منصة الامتحان اليوم

الرياضة ليلا .. رئيس الزمالك يمنح جروس الفرصة الأخيرة .. وأجانب النجوم يشكون ناديهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ذهبي..آيشواريا راي تخطف الأنظار بـ مهرجان كان .. صور

في أحدث ظهور لها .. نيرمين الفقى تتألق بإطلالة رمضانية أنيقة.. صور

انقسام بين متابعي Game of thrones حول نهاية أحداث المسلسل.. صور