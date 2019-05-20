شاومي تطلق هاتف Redmi Note 7S

أعلنت شركة شاومي الصينية عن إطلاقها جهاز Redmi Note 7S المزود بمستشعر كاميرا أساسي بدقة 48 ميجابكسل باعتباره الجانب الوحيد الذي يميزه عن جهاز Redmi Note 7.



ووفقا لموقع "بيزنيس توداي" الهندي، من المتوقع أن يبدو Redmi Note 7S مثل Redmi Note 7 و Redmi Note 7 Pro، كما أن هناك شائعات بأن شاومي ستطلق النسخة الصينية من Redmi Note 7 في الهند.



ويأتي الجهاز الجديد مع زجاج الحماية Corning Gorilla Glass 5 في الجهتين الأمامية والخلفية، بينما صنعت الشركة الجوانب من الألومنيوم، ويعمل هاتف شاومي بواسطة معالج Qualcomm 660 من كوالكوم، بتردد 2.2 جيجاهيرتز، بالاقتران مع 3/4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 32/64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية القابلة للتوسعة عبر microSD حتى 256 جيجابايت.



ويحتوي Redmi Note 7S على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، داعمة لتقنية الشحن السريع Quick Charge 4 بقدرة 18 واط، لكن صندوق الهاتف يتضمن شاحنًا بقدرة 10 واط فقط.



وسيكون طراز 3 جيجابايت / 32 جيجابايت متاحًا بمبلغ 160 دولارًا، بينما سيتوفر إصدار 4 جيجابايت / 64 جيجابايت الذي سيظهر لأول مرة بسعر190 دولارًا، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات من 24 مايو، وستكون متاحة في متاجر Mi Home وكذلك Flipkart.

