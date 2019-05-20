«أفورة» مسلسلات رمضان تتوالى.. سليم الأنصاري رجل لا يقهر.. وريهام عبد الغفور تحب تلميذها أحمد مالك في زي الشمس

مع اقتراب منتصف شهر رمضان المبارك، وتتضح أحداث المسلسلات التي تشارك في الماراثون الرمضاني بشكل كبير، والتي رأها البعض أنها مبالغ فيها تحت المسمى الدارج "أفورة"، والتي نرصد أبرزها في السطور التالية.
وفي أحداث الجزء الثالث، يقف سليم الأنصاري أمام أكرم صفوان "هشام سليم" رجل الأعمال الذي يحمل مخططات أمنية ضد مصر، والوحيد الذي يستطيع على اكتشافها هو سليم الأنصاري.
شخصية علي التي يقدمها "أحمد صلاح حسني" في مسلسل حكايتي أمام ياسمين صبري دائما ما تكون مبالغة، فهو دائما المنقذ والذي يظهر لها في مواقفها الصعبة دون أن تطلب مساعدته منذ بداية المسلسل.
- كلبش
وفي أحداث الجزء الثالث، يقف سليم الأنصاري أمام أكرم صفوان "هشام سليم" رجل الأعمال الذي يحمل مخططات أمنية ضد مصر، والوحيد الذي يستطيع على اكتشافها هو سليم الأنصاري.
- زي الشمس
- الهيبة
- زلزال
- حكايتي
شخصية علي التي يقدمها "أحمد صلاح حسني" في مسلسل حكايتي أمام ياسمين صبري دائما ما تكون مبالغة، فهو دائما المنقذ والذي يظهر لها في مواقفها الصعبة دون أن تطلب مساعدته منذ بداية المسلسل.