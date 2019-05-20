«أفورة» مسلسلات رمضان تتوالى.. سليم الأنصاري رجل لا يقهر.. وريهام عبد الغفور تحب تلميذها أحمد مالك في زي الشمس

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حكايتي

شخصية علي التي يقدمها "أحمد صلاح حسني" في مسلسل حكايتي أمام ياسمين صبري دائما ما تكون مبالغة، فهو دائما المنقذ والذي يظهر لها في مواقفها الصعبة دون أن تطلب مساعدته منذ بداية المسلسل. شخصية علي التي يقدمها "أحمد صلاح حسني" في مسلسل حكايتي أمام ياسمين صبري دائما ما تكون مبالغة، فهو دائما المنقذ والذي يظهر لها في مواقفها الصعبة دون أن تطلب مساعدته منذ بداية المسلسل.

مع اقتراب منتصف شهر رمضان المبارك، وتتضح أحداث المسلسلات التي تشارك في الماراثون الرمضاني بشكل كبير، والتي رأها البعض أنها مبالغ فيها تحت المسمى الدارج "أفورة"، والتي نرصد أبرزها في السطور التالية.يواصل الفنان أمير كرارة للموسم الثالث على التوالي الظهور لجمهوره بشخصية الضابط سليم الأنصاري الذي دائما يواجه تحديات وصعوبات وكوارث في حياته دون انكسار، والمبالغ فيه هنا أنه تحول للرجل الحديدي الذي لا تقهره الظروف أو الأعداء.وفي أحداث الجزء الثالث، يقف سليم الأنصاري أمام أكرم صفوان "هشام سليم" رجل الأعمال الذي يحمل مخططات أمنية ضد مصر، والوحيد الذي يستطيع على اكتشافها هو سليم الأنصاري.كشفت الأحداث الماضية من مسلسل "زي الشمس"، للفنانة دينا الشربيني أن هناك علاقة غرامية كانت تربط بين فريدة "ريهام عبد الغفور" وتلميذها في مدرسة الرسم سيف أبو المجد "أحمد مالك" رغم فارق العمر بينهما، حيث وجد المشاهد هذا الأمر مبالغا فيه، خاصة تعلق "مالك" بـ"ريهام" خلال الأحداث وغرفة نومه المليئة بلوحات مرسومة لها وملاحقته له وتهديده لها بالقتل إذ ارتبطت بأي شخص غيره.اشتعلت الأحداث في مسلسل الهيبة الحصاد بشكل مبالغ فيه، والتي وصلت إلى حد وقوع الإعلامية اللبنانية "سيرين عبد النور" في غرام المجرم والمطلوب للعدالة جبل شيخ الجبل "تيم حسن"، والأمر لم يقف هنا بل اقتحمت سيرين حصار الشرطة وأجرت معه مقابلة تليفزيونية وسط إطلاق النيران.في أحداث مسلسل زلزال، كشفت الأحداث أن صافية "حلا شيحة" حلمت بــ حربي "محمد رمضان" ووقعت في غرامه قبل أن تلتقيه لأول مرة، وعندما شاهدته أكدت لوالدتها أنها رأت " حربي" في حلمها قبل ذلك.