حياتي الحلقة 15..كيف يتجاوز الرجل أزمة منتصف العمر؟

تحدث أزمة منتصف العمر بين الأربعين والخمسين ، وقد تحدث قبل ذلك أو بعد ذلك في بعض الرجال، فوقتها ليس محددًا تمامًا.



وقالت مايسة هلال، خبيرة تنمية بشرية وإرشاد أسرى: إن هذه الأزمة يقف الرجل ويجري عملية محاسبة لنفسه عن ماضيه وحاضره ومستقبله، وقد تبدو له سنوات عمره الماضية وكأنها كابوس ثقيل، فهو غير راض عما تحقق فيها،و تظهر هذه العادات من خلال اعتراضه الاول علي زوجته و توجه الي فتاه صغيرة في السن ليقنع نفسه العودة الي زمن الشباب و يتناسي انه أيضا أصبح رجلًا و ليس شاب .



وكشفت مايسة هلال، خلال استضافتها في برنامج حياتي المعروض على موقع صدى البلد الإخبارى، عن بعض النصائح الذكية التى تساعدك فى التعامل مع أزمة منتصف العمر عند الرجال و منها:



-التحدث مع الزوجة باستمرا

- التجديد من الحياة الروتينية الزوجية

- السفر الي نزهة لتجديد العلاقة بينهم

- عدم الاستسهال و اللجوء إلى امرأة أخرى.