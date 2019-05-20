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أخبار العالم

كانوا يحاولون الهرب.. فقدان 20 شخصا إثر غرق قارب يُقل مهاجرين من فنزويلا

الإثنين 20/مايو/2019 - 10:12 م
قارب مهاجرين
قارب مهاجرين
أ ش أ
أعلن مسؤول فنزويلي فقدان حوالي 20 شخصًا، إثر غرق قارب صغير في مياه الساحل الكاريبي.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الاثنين، عن المسئول قوله إن القارب غادر ولاية سوكري شمال شرقي فنزويلا يوم الخميس الماضي، متجهًا إلى جمهورية ترينيداد وتوباجو، حيث غرق في مياه الساحل الكاريبي، فيما تم إنقاذ أحد ركاب القارب بعد بقائه في المياه لمدة 19 ساعة.

ونقلت الشبكة عن أحد البرلمانيين الفنزويليين قوله إن الضحايا كانوا مهاجرين يحاولون الهرب من فنزويلا التي تشهد أزمة سياسية أثرت على الأوضاع الإنسانية.

وكان قارب آخر غرق في نفس المنطقة الشهر الماضي.

يُشار إلى أن فنزويلا تتعرض لأزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، لاسيما بعد أن أعلن زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، إلا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أصر على التمسك بالسلطة، واتهم الولايات المتحدة بمحاولة تدبير انقلاب ضده.

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