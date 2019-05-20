ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اسعار الكهرباء الجديدة تعرض فى مؤتمر صحفى

الإثنين 20/مايو/2019 - 11:53 م
اسعار الكهرباء الجديد
اسعار الكهرباء الجديد
تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدا الثلاثاء، الزيادة الجديدة فى اسعار الكهرباء الجديد، التى سيتم تطبيقها بدءا من يوليو المقبل.

وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بجموع المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، فيما يتعلق بـ اسعار الكهرباء الجديد وكانت الوزارة قد أعلنت عن مد فترة رفع الدعم التى كان مقررا نهايتها هذا العام، تنفيذا لخطة الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2021 /2022.

وأكدت الوزارة أن الزيادات التى سيتم الإعلان عنها غدا لـ اسعار الكهرباء الجديد بسيطة وموحدة على جميع المناطق.

ترشيحاتنا

أزمة فى الـ بلاك ستارز.. أسامواه جيان يعتزل اللعب الدولي مع غانا بسبب شارة القيادة

الكهرباء: الزيادات الجديدة بسيطة وموحدة على جميع المناطق

في يوم وليلة.. واتساب يودع أهم مميزاته

5 آلاف رسوم فحص وتصدر خلال شهر .. تعرف على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

القاهرة تسجل 39 درجة غدا.. ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا على المحافظات

الحكومة ترفع أجور الموظفين بالموازنة وتقلص المصروفات على الدعم

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات أميرية.. درة تخطف الأنظار على السجادة الحمراء فى مهرجان كان.. صور

بعد تقديمها لضيوف رامز في الشلال .. 8 معلومات عن فاكهة الدوريان

بفستان ذهبي..آيشواريا راي تخطف الأنظار بـ مهرجان كان .. صور