اسعار الكهرباء الجديدة تعرض فى مؤتمر صحفى

تعلن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، غدا الثلاثاء، الزيادة الجديدة فى اسعار الكهرباء الجديد، التى سيتم تطبيقها بدءا من يوليو المقبل.



وتولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بجموع المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، فيما يتعلق بـ اسعار الكهرباء الجديد وكانت الوزارة قد أعلنت عن مد فترة رفع الدعم التى كان مقررا نهايتها هذا العام، تنفيذا لخطة الحكومة برفع الدعم عن الكهرباء بحلول 2021 /2022.



وأكدت الوزارة أن الزيادات التى سيتم الإعلان عنها غدا لـ اسعار الكهرباء الجديد بسيطة وموحدة على جميع المناطق.