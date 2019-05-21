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تركت المستشفى.. آخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي .. فيديو

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 01:57 ص
سهير البابلي
سهير البابلي
هاني حسين
كشف المخرج عمر زهران، آخر التطورات الصحية للفنانة القديرة سهير البابلي.

وقال" زهران" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، إن الفنانة بـ خير، ودخلت المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية فقط.

وتابع: "الفنانة تركت المستشفى وهي في منزلها الآن وبصحة جيدة، وأشكر جمهورها من كافة أنحاء العالم العربي الذي اطمأن على حالة الفنانة سهير البابلي الصحية".

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