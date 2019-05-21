تركت المستشفى.. آخر التطورات الصحية للفنانة سهير البابلي .. فيديو

كشف المخرج عمر زهران، آخر التطورات الصحية للفنانة القديرة سهير البابلي.



وقال" زهران" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، إن الفنانة بـ خير، ودخلت المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية فقط.



وتابع: "الفنانة تركت المستشفى وهي في منزلها الآن وبصحة جيدة، وأشكر جمهورها من كافة أنحاء العالم العربي الذي اطمأن على حالة الفنانة سهير البابلي الصحية".

