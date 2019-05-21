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رياضة

الإسماعيلي ضد الأهلي .. لاسارتي يختار 20 لاعبا للدخول معسكر الإسكندرية

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 05:45 ص
الاهلي
الاهلي
ريهام بكير
يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم باستاد مختار التتش إستعدادًا لمواجهة الإسماعيلى المقرر إقامتها غدا الأربعاء باستاد الجيش المصري ببرج العرب في المباراة المؤجلة من المرحلة الـــ18 لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يدخل الفريق في معسكر مغلق اليوم بالإسكندرية بعد ان يختار الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفني قائمة من 20 لاعبًا للسفر بهم الي هناك

ويفقد الفريق الأحمر في تلك المباراة جهود كل من حمدي فتحي بسبب الإنذار الثالث وإسلام محارب وعلي لطفي وأحمد الشيخ للإصابة وأحمد حمودي وأحمد علاء ومحمد شريف بسبب وجهة نظر فنية.

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