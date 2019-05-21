منذر آل الشيخ ينتقد إعلام الإخوان: تجاهلوا زكي مبارك وركزوا على خاشقجي

تحدث رجل الأعمال السعودي منذر آل الشيخ مبارك، عن موقف الإخوان والإعلام المعادي في هجومهم على قضية جمال خاشقجي، مشيرًا إلى أنه عندما وقعت في تركيا حالة مشابهة، التي أصابت الفلسطيني زكي مبارك في الأراضي التركية، لم يهاجموا كما فعلوا في حالة خاشقجي.



وكتب "آل الشيخ" على حسابه بـ"تويتر": "في قضية جمال خاشقجي، قام الإخوان والإعلام المعادي بتمثيل ورسم صوري لكل ما توهم حدوثه، أما في قضية زكي مبارك، الذي وصل جثمانه مفرغا من الأحشاء ومقطوع اللسان، لم نر رسما تصويريا يحاكي جريمة أردوغان وما فعل بالشهيد في تركيا، نعم هناك تغطيات جيدة ولكنها تفتقر للرسومات التي تصف الجريمة".



يذكر أن الفلسطيني زكي مبارك كان قد اختفى في الأراضي التركية مطلع أبريل الماضي، وبعد 17 يومًا أعلنت السلطات التركية نبأ اعتقاله، وذلك في 22 أبريل الماضي، قبل أن تعلن وفاته بالسجن منتحرًا.