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ديني

تعرف على رسالة دار الإفتاء للمصريين قبل الموجة الحارة

الثلاثاء 21/مايو/2019 - 08:52 م
تعرف على رسالة دار
تعرف على رسالة دار الإفتاء للمصريين بعد الموجة الحارة
إيمان طلعت
نشرت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعاء عند شدة الحر قائلة: أكثروا يوم غد وبعد غد من قول «اللهم أجرني من حر جهنم».

واستشهدت دار الإفتاء، بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا كان يومٌ حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني منك , وإني أشهدك أني قد أجرته.

وأشارت إلى أنه إذا كان يومٌ شديد البرد ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم ، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرك، وإني أشهدك أني قد أجرته. فقالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيتٌ يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها بعضه من بعضٍ" رواه البيهقي في الأسماء والصفات.

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