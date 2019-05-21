تعرف على رسالة دار الإفتاء للمصريين قبل الموجة الحارة

نشرت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعاء عند شدة الحر قائلة: أكثروا يوم غد وبعد غد من قول «اللهم أجرني من حر جهنم».



واستشهدت دار الإفتاء، بما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " إذا كان يومٌ حار ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني منك , وإني أشهدك أني قد أجرته.



وأشارت إلى أنه إذا كان يومٌ شديد البرد ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم ، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدًا من عبادي استجارني من زمهريرك، وإني أشهدك أني قد أجرته. فقالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيتٌ يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة بردها بعضه من بعضٍ" رواه البيهقي في الأسماء والصفات.