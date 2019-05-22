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رياضة

طلائع الجيش يضرب الاتحاد برباعية نظيفة ويسقطه إلى مراكز الخطر بالدوري

الأربعاء 22/مايو/2019 - 12:12 ص
جانب من مباراة الاتحاد
جانب من مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش
محمد رشاد
أسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش ضيفه الاتحاد السكندري بهزيمة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد جهاز الرياضة العسكرى ، فى إطار مباريات الأسبوع 33 من الدوري الممتاز.

سجل هدف الطلائع الأول اللاعب كريم طارق فى الدقيقة 22 من زمن المباراة ، ليفشل زعيم الثغر فى إدراك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول ليتقدم الطلائع 1-0 .

وفى الشوط الثاني فتح زعيم الثغر خطوطه من أجل إدراك التعادل ، ليضيف الطلائع الهدف الثاني عن طريق محمد أبو المجد فى الدقيقة 47 ، قبل ان يحرز الهدف الثالث كريم طارق فى الدقيقة 55 ، بعدها سجل مصطفى محمد الهدف الرابع للطلائع فى الدقيقة 86.

الفوز رفع رصيد الطلائع الى النقطة 40 فى المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري ، بينما سقط الاتحاد الى المركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة ليصارع من أجل البقاء خلال مباراته الأخيرة أمام سموحة فى ديربي الإسكندرية .

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