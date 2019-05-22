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أخبار العالم

القضاء على مسلحين اثنين كانا يعدان لعمل إرهابي بروسيا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:35 ص
روسيا
روسيا
أ ش أ
أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب اليوم الأربعاء، القضاء على اثنين من عناصر العصابات المسلحة بمنطقة فلاديمير الروسية شمال شرقي موسكو كانا يخططان للقيام بعمل إرهابي.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان للجنة "نفذت عملية مكافحة إرهاب في منطقة فلاديمير، وتمت خلال العملية تصفية مسلحين اثنين بمدينة كولتشوغينو كانا يخططان لتنفيذ عمل إرهابي"، وأوضح البيان أنه تم العثور على أسلحة وذخائر، و"حزام ناسف" في مكان الاشتباك.

وأشارت اللجنة إلى أن العناصر التي تمت تصفيتها من أنصار إحدى المنظمات الإرهابية في الخارج، وبناء على تعليمات تلك المنظمة كانا يعدان للقيام بعمل إرهابي فى أماكن مكتظة بالسكان.

وتأسست لجنة مكافحة الإرهاب الوطنية الروسية، في 15 فبراير 2006 بصفتها هيئة جماعية بمهمة القيام بتنظيم وتنسيق الأنشطة الخاصة بمكافحة الإرهاب على مستوى العناصر التابعة لسلطة الدولة وعلى مستوى الكيانات الفيدرالية وعلى مستوى السلطة المحلية.

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