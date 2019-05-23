قصف جديد على إسرائيل.. الضغط على إيران سيدفع لإطلاق صواريخ من غزة

قدرت المؤسسة الامنية في اسرائيل، ان حركة الجهاد الإسلامي قد تنفذ هجمات لإرضاء ايران، التي تمول الحركة على مدار العقدين الماضيين.





وتقول المصادر الاسرائيلية لموقع "والاه" العبري ان ايران تشجع اطلاق الصواريخ التي نفذتها حركة الجهاد الإسلامي، ولكن ليس بتعليمات واضحة، ويتوقع أن تشن هجمات إضافية من غزة، في حال استمرت الضغوطات الامريكية التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران.





وأوصت المؤسسة الامنية وفقا لما نقله موقع " والاه " العبري بأن يبحث كبار مسؤولي البيت الأبيض العلاقات مع الإيرانيين ويجروا الجمهورية الإسلامية إلى طاولة المفاوضات، ولكن ليس بأي حال إلغاء الاتفاق النووي بالكامل وعدم التدهور إلى حرب.





وتعتقد إسرائيل أن البيت الأبيض مصمم في هذه المرحلة على ممارسة ضغوط إضافية على إيران، بما في ذلك المجازفة إلى حد المواجهة المباشرة إذا لزم الأمر.



