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أخبار العالم

حاخام يستعين بالجن والعفاريت.. طريقة إسرائيل لكشف أنفاق حزب الله الجديدة

الخميس 23/مايو/2019 - 12:48 م
طريقة إسرائيل لكشف
طريقة إسرائيل لكشف أنفاق حزب الله الجديدة
سمر صالح
نشرت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" تقريرًا عن طريقة إسرائيل الجديدة لكشف أنفاق حزب الله على حدودها وهي حاخام يستعين بالجن والعفاريت.

وأشارت الصحيفة "إلى أن حاخام بقدرات خاصة ويمتلك قوى كبيرة ويتبع طائفة غامضة من الديانة اليهودية يعثر على أنفاق لحزب الله اللبناني شمال البلاد، مشيرا إلى أن الحاخام يبلغ من العمر 50 عاما ويُعرف باسم يهودا وسبق له التعاون مع الجيش والشرطة في عدة مهام بين عامي 2013 و2016.

ونقلت الصحيفة تصريحات ضباط في الجيش الإسرائيلي عبر خلالها عن دهشتهم من تمكن الحاخام من معرفة ما يخفيه باطن الأرض من أنفاق وآلات رغم أنه لا يستخدم أي معدات ولا يهتم بالاطلاع على تقارير الأجهزة المخابراتية لدرجة أن عقيدا في الجيش كتب تقريرا طالب فيه القيادة بضرورة الحرص على الاستمرار في التعاون مع الحاخام.

واوضحت الصحيفة أن قائدا في الجيش الإسرائيلي لم يقبل باستمرار التعاون مع الحاخام بعد العام 2016 وقرر وقف الاستعانة به وهو الأمر الذي أثار انتقادات من بعض المتدينين وبينهم حاخام آخر قال "لا أعرف لماذا يرفض الجيش الاستعانة بخدمات الحاخام يهودا. لو كانت عقولهم غير متفتحة لقبوله فسوف تبقى حياة الناس تبقى بحاجة لمن ينقذها".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "عثر الجيش الإسرائيلي على عشرات الأنفاق على الحدود مع لبنان و​قطاع غزة​ خلال السنوات القليلة الماضية، لكن متحدثا باسم الجيش رفض بإصرار الإقرار بوجود علاقة للحاخام يهودا باكتشاف هذه الأنفاق".

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