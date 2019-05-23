انت غبي ودمك تقيل.. أحمد فهمي يسب متابع: ماتشوفليش حاجة

دخل الفنان أحمد فهمي في شجار حاد مع أحد متابعيه من خلال حسابه على موقع تويتر بعد أن إنتقد الأخير مشاهد مسلسله "الواد سيد الشحات" ووصف الجرافيكس المستخدم بهذه المشاهد بالضعيفة.



وغرد أحمد فهمي قائلًا : "حضرتك الجرافيكس مقصود تبقى بالمستوى ده .. المشهد مكسر الدنيا ..فأنا أسف جدًا وواضح أن دمك تقيل ومش فاهم هزار .. ارجوك متشوفليش حاجة خالص .. ربنا يكتبلنا الجمهور الذكي بس" .



مسلسل "الواد سيد الشحات" يعرض الساعة 6.30 مساء على DMC، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا"، إضافة إلى ظهورعدد من النجوم كضيوف شرف في الحلقات مثل أكرم حسنى، بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت .



