هواوي تترنج أمام الضربات المتلاحقة من ترامب.. حلفاء أمريكا ينضمون للمعركة ضد هواوي.. باناسونيك توقف تصنيع مكونات لهواوي.. وكوريا الجنوبية تعتزم وقف تعاملاتها.. والعملاق الصيني تبحث عن بديل الأندرويد

- هواوي تواجه أكبر أزمة في تاريخها بسبب عقوبات الإدارة الأمريكية

- اتهامات لهواوي بخدمة الصين في التجسس والقرصنة الإلكترونية

- شركات بريطانية ويابانية تعلن مقاطعتها لهواوي

- هواوي تبحث إنشاء نظام تشغيل بعيدا عن أندرويد





تواجه شركة هواوي، العملاق الصيني لصناعة الهواتف الذكية والتكنولوجيا، أكبر أزمة في تاريخها في ظل الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على هذه الشركة وسط اتهامات باستخدامها من قبل السلطات الصينية في عمليات تجسس وقرصنة إلكترونية.



وتزايدت جراح الشركة العملاقة، مع إعلان شركات بريطانية ويابانية عن وقف تعاملاتها معها، الأمر الذي سيجعلها تفقد جزء من المكونات المصنعة التي تدخل منتجاتها.



وقررت جوجل سحب ترخيص "أندرويد" من هواتف «هواوي» المقبلة، ما يجعل تلك الهواتف تواجه مشكلة كبرى خلال الفترة المقبلة.



- ترامب: هواوي شركة خطيرة أمنيا وعسكريا



ورفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من حدة هجومه على الشركة، مؤكدا أن هذه العملاق في مجال الإلكترونيات "خطيرة جدا من الجانب الأمني والعسكري".



وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي أن قضية هواوي من الممكن ضمها إلى مفاوضات التجارة مع الصين.



وتأتي هذه التصريحات بعد تصريحات مماثلة لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو الذي اكد أن بكين تستخدم وسائل تجسس شديدة التطور، مؤكدا أن العديد من الشركات الأمريكية ستقوم بقطع العلاقات مع شركة هواوي الصينية.



- حلفاء أمريكا ينضمون للمعركة ضد هواوي



الإدارة الأمريكية لا تكتفي فقط بالتصريحات ومقاطعة منتجات هواوي من قبل شركاتها، ولكن تحث حلفائها للانضمام إلى هذه الحرب الشرسة ضد العملاق الصيني.



وبحسب صحيفة "تشوسون إلبو" الكورية، فإن الحكومة الأمريكية تضغط على كوريا الجنوبية لعدم استخدام تكنولوجيا شركة هواوي، في ظل حملة تقودها واشنطن لدى حلفائها للتخلي عن منتجات هذه الشركة الصينية.



وقال مسئول في الخارجية الأمريكية عقب اجتماع عقد مؤخرا مع نظيره في كوريا الجنوبية أن شركة "تيلكو إل شي أوبلوس كورب"، التي تستخدم معدات هواوي، لا ينبغي السماح لها بالعمل في مناطق حساسة في كوريا الجنوبية.



وأضاف المسؤول الأمريكية أن هناك حاجة لدفع هواوي خارج كوريا الجنوبية.



- وباناسونيك تقاطع



الأمر تعدى كوريا الجنوبية، ليصل إلى اليابان، فبحسب شبكة "فرانس 24" الفرنسية، فإن هواوي أصبحت محرومة من بعض المكونات التكنولوجية التي تصنعها باناسونيك بعد إعلان هذه الأخيرة مقاطعة هواوي.



وأوضح جو فلين المتحدث باسم "باناسونيك": "لقد أوقفنا جميع المعاملات التجارية مع شركة هواوي ومجموعة شركاتها البالغ عددها 68 شركة والمشمولة بالحظر الحكومي الأمريكي".



وأضاف المتحدث باسم باناسونيك: "بالأمس، صدرت مذكرة داخلية للالتزام بوقف المعاملات التجارية مع هواوي"، موضحا أن تعاملات باناسونيك مع هواوي تشمل توفير "قطع إلكترونية".



وسوف يتسبب هذا الإجراء في خسائر بملايين الدولارات لاعتماد هواوي على العديد من المكونات على شركة باناسونيك.



- هواوي تعتزم طرح بديل الأندرويد



حظر شركة جوجل منح هواتف هواوي الجديدة نظام تشغيل أندرويد، دفع الشركة لمخاطرة جديدة، والبحث عن إنشاء نظام تشغيل خاص، رغم المخاطر بأنه قد يتعرض للتعطل ويفتقد للمميزات المتراكمة لدى أندرويد.



وصرح يو تشنغ دون، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونسيومر بيزنيس جروب Consumer Business Group، لـشبكة "سي. إن. بي. سي" الأمريكية بأن إصدار النظام الجديد في الصين، والذي سيكون متوافقًا مع جميع تطبيقات أندوريد Android، يمكن أن يكون جاهزًا بحلول سبتمبر المقبل، مع وجود نسخة دولية من نظام التشغيل جاهزة للأسواق الدولية بحلول الربع الأول أو الثاني من عام 2020.