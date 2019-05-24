احذري هذه الأعراض مؤشر لإصابتك باكتئاب الصيف

يعانى البعض من اكتئاب الصيف بسبب الأرق، وقلة النوم بسبب ارتفاع درجات الحرارة والشعور بفقدان الشهية وعدم الرغبة لتناول الطعام.. إليك أبرز أعراض اكتئاب الصيف وأسبابه وكيفية تحسين حالته المزاجية وفقا لموقع "هيلث لاين".



وفقا لتقرير نشره موقع "هيلث" يتسبب الطقس الحار المشبع بالرطوبة في عدم القدرة في السيطرة علي انفعالاتهم والإجهاد الزائد، كما قد يتسبب ضعف الشهية ونقص الوزن والأرق والإصابة بالصداع وإنخفاض الضغط وضيق التنفس، كما أن ارتفاع درجة الحرارة الحرارة يتسبب في زيادة إفراز هرمون الأدرينالين الذي يزيد من الإصابة بالتوتر.



للتقليل من اكتئاب الصيف يجب عدم الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والإكثار من الفواكه التي تحتوي علي الماغنسيوم، وتجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين فهى تزيد من إدرار البول وتسبب مزيد من الإجهاد يجب على الأقل ممارسة رياضة المشي على الأقل ساعة يوميا فهي تقلل من الاكتئاب وحاول الحصول على غفوة فى منتصف النهار.