قبل أمم إفريقيا.. أبرز من حمل شارة قيادة المنتخب المصري في آخر 20 سنة

قبل أيام من بداية بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر، 21 يونيو المقبل، تتجه الأنظار إلى لاعبي المنتخب الوطني ومن يحمل شارة القيادة المنتخب، هل أحمد حجازي أم محمد النني أم محمد صلاح.



صدى البلد يستعرض أبرز 4 لاعبين حملوا شارة قيادة المنتخب المصري في آخر 20 سنة.



حسام حسن



تولي حسام حسن شارة قيادة المنتخب الوطني بعد اعتزال جمال عبد الحميد، وساهم حسام الذي لعب للأهلي والزمالك في تتويج منتخب مصر ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1998، كما قاد المنتخب للتتويج ببطولة كأس أمم إفريقيا 2006، وكان أكبر لاعب في البطولة وقتها، وأحرز هدفا للمنتخب في مباراة الكونغو بدور الثمانية.



أحمد حسن



بعد اعتزال حسام حسن، تولى العميد أحمد حسن قيادة المنتخب الوطني وقاد المنتخب للتتويج ببطولتي أمم إفريقيا 2008 و2010 على التوالي. لعب أحمد حسن للأهلي والزمالك بعد أن خاض تجربة احتراف طويلة في صفوف نادي اندرلخت البلجيكي.



عصام الحضري



خاض عصام الحضري 153 مباراة دولية مع المنتخب، وبهذا الرقم هو أكثر حراس مرمى منتخب مصر مشاركة، حمل الحضري شارة قيادة المنتخب الوطني بعد اعتزال أحمد حسن، كما اختير ضمن قائمة المنتخب الوطني المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، وحمل شارة القيادة في مباراة مصر والسعودية والتي حسمها الأخضر بنتيجة 2- 1.



ويعد الحضري أكبر حارس تم اختياره في كأس العالم 2018. تنقل بين صفوف أندية كبيرة، لعب للأهلي والزمالك والإسماعيلي ووادي دجلة، كما خاض تجربة احترافية قصيرة في نادي سيون السويسري، كما لعب في صفوف نادي التعاون السعودي.



أحمد فتحي



حمل أحمد فتحي شارة قيادة المنتخب الوطني في ظل غياب عصام الحضري، فقد حمل فتحي لاعب الأهلي شارة القيادة للمنتخب في مونديال روسيا في مباراتي أورجواي وروسيا، لكن الشارة آلت إلى الحضري في المباراة الثالثة مع منتخب السعودية.



فتحي أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري، ساهم في تتويج المنتخب في بطولتي أفريقيا 2006و2008 و2010. لعب فتحي في الإسماعيلي ثم خاض تجربة احترافية قصيرة في صفوف نادي كاظمة الكويتي وهال سيتي الإنجليزي، واستقر به الحال إلى النادي الأهلي وهو الآن لازال لاعبًا في صفوف الشياطين الحمر.

