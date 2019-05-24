بعد لقاء ولي العهد ودقلو.. السودان يؤكد بقاء قواته في اليمن

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي اليوم الجمعة في جدة، نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان.



وجرى خلال اللقاء، بحث التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض مستجدات الأحداث على الساحة الإقليمية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".



كما أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، دعم بلاده للسعودية في مواجهة "التهديدات والاعتداءات" الإيرانية.



وقال دقلو في بيان أصدره المجلس العسكري في الخرطوم، إن "السودان يقف مع المملكة ضد التهديدات والاعتداءات الإيرانية والمليشيات الحوثية". كما أعلن عن "كامل الاستعداد للدفاع عن أرض الحرمين الشريفين في إطار الشرعية وأن القوات السودانية ستظلّ موجودة وباقية في السعودية واليمن وسنقاتل لهذا الهدف".



وأوضح المجلس أن الغرض من الزيارة هو "تقديم الشكر للمملكة ، لما قدمته من دعم اقتصادي يؤمّن متطلبات الحياة المعيشية للشعب السوداني، وهو ما أعلن عنه في الفترة السابقة فضلًا عن دعمها السياسي للمجلس للمساهمة في الوصول إلى حلّ سريع للمشكلات العالقة". وقال البيان إنّ ولي العهد السعودي وعد "بعد تجاوز المرحلة الحالية بالكثير من الاستثمارات في السودان".



كما وعد ولي العهد السعودي، وفقا لبيان المجلس العسكري، بـ"العمل كذلك على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والعمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان والعمل على معالجة ديونه".



جدير بالذكر أن السعودية أودعت الأسبوع الماضي 250 مليون دولار في المصرف المركزي السوداني في إطار حزمة مساعدات تعهّدت بها المملكة والإمارات العربية المتحدة لصالح السودان الذي يشهد اضطرابات أثناء عملية انتقال للسلطة.