الشؤون المعنوية.. درع الوعي في معركة الوطن
هدوء حذر في معبر رفح وتباطؤ المساعدات الإنسانية بفعل التصعيد الإسرائيلي
إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر
إقبال على شهادات بنك مصر الجديدة
مغرم بالسـ ـفاح ديكستر.. تفاصيل صادمة عن مقتل طفل على يد زميله بالإسماعيلية
محافظ القاهرة يفتتح ملتقى توظيف يوفر 1500 فرصة عمل لخريجي جامعة حلوان
إشادة برلمانية بكلمة الرئيس السيسي في أسوان: تعكس رؤية شاملة وواضحة لمكانة إفريقيا
لسه متجوز من شهور.. تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني بعد وفاته في حادث أليم بالشرقية
مرصد الأزهر: تراجع نسبي في وتيرة العمليات الإرهابية بغرب إفريقيا
غرامة 200 جنيه عقوبة التدخين فى وسائل المواصلات بقانون المرور
محمود فوزي: اختيار رئيس مجلس الشورى ووكيليه صادف أهله
كتائب القسام تؤكد التزامها الكامل بالاتفاق وتنفى علاقتها بالأحداث في رفح
فرحه يوم الجمعة | مقـ.ـتل عريس على يد صديقه بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

لقي شاب مصرعه على يد صديقه لوجود خلافات بينهما، وعلى إثرها وجه المتهم عدة طعنات نافذة للمجني عليه حتى سقط قتيلا، وذلك في قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة .

مقتل عريس على يد صديقه بالبحيرة

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضرا بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، بوصول شاب إلى المستشفى العام مصاب بعدة طعنات نافذة سقط على إثرها قتيلا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

وعلى الفور انتقل ضباط إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة دمنهور، إلى مكان الواقعة بالفحص تبين طعن المتهم للمجني عليه عدة طعنات حتى سقط قتيلا، قبل حفل عقد القران الخاص بالمجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دمنهور من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب بعض الخلافات بينه وبين المجني عليه، وتم ضبط السلاح المستخدم في الحادث. 

وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على جهات التحقيق، وقررت التصريح بدفن جثمان المجني عليه عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة مع عمل تحريات البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها. 

البحيرة دمنهور عريس دمنهور زاوية غزال

