فرحه يوم الجمعة | مقـ.ـتل عريس على يد صديقه بالبحيرة

لقي شاب مصرعه على يد صديقه لوجود خلافات بينهما، وعلى إثرها وجه المتهم عدة طعنات نافذة للمجني عليه حتى سقط قتيلا، وذلك في قرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة .

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضرا بالواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، بوصول شاب إلى المستشفى العام مصاب بعدة طعنات نافذة سقط على إثرها قتيلا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق.

وعلى الفور انتقل ضباط إدارة البحث الجنائي بمركز شرطة دمنهور، إلى مكان الواقعة بالفحص تبين طعن المتهم للمجني عليه عدة طعنات حتى سقط قتيلا، قبل حفل عقد القران الخاص بالمجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دمنهور من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب بعض الخلافات بينه وبين المجني عليه، وتم ضبط السلاح المستخدم في الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على جهات التحقيق، وقررت التصريح بدفن جثمان المجني عليه عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة مع عمل تحريات البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها.