حملات مكثفة على محطات الوقود لعدم تهريب المواد البترولية للسوق السوداء بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، حملاتها التموينية على محطات الوقود بقرى ومراكز المحافظة، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم تهريب المواد البترولية للسوق السوداء، بالتزامن مع تحريك أسعار الوقود، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شنت الإدارة التموينية بمركز دمنهور، حملة تموينية على محطات الوقود، بإشراف مصطفى غريب، مدير الإدارة، وبرئاسة علي أبوزيد، رئيس الرقابة، وبمرافقة رمضان شرشر، مباحث تموين البحيرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط محطة وقود لتصرفها في كمية 5789 لتر بنزين 92 وبيعها في السوق السوداء، وتم عرض الواقعة على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط محطة وقود أخرى لتصرفها في كمية 1623 لتر سولار بالسوق السوداء، وتم عرض الواقعة على جهات التحقيق.

في مركز شبراخيت تمكنت حملة تموينية مماثلة، بإشراف ورئاسة أحمد أبو الليف، رئيس الرقابة، وعضوية حسام عيد، المفتش بالرقابة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط والتحفظ على كمية قدرها 1000 لتر سولار تم تجميعه بغرض بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط والتحفظ على كمية قدرها 15 كيلو لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، وعدد 100 شريحة سمبوسة منتهية الصلاحية، وضبط التحفظ على كمية قدرها 2 طن أسمدة زراعية دون مستندات أوفواتير تدل على مصدرها، وتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات تجارية مختلفة.