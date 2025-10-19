قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزير: تطوير أسطول سوبر جيت بأتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء
اللواء ياسر وهبة: حرب أكتوبر أكدت أن الأوطان لا تحرر إلا بالإرادة
البحيرة: جمع 343 طنا من قش الأرز وفحص 2034 عادم سيارة
ميسي يحسم جائزة الحذاء الذهبي لهدّاف الدوري الأمريكي لعام 2025
مراد مكرم يهاجم منتقدي طه دسوقي: مش بيحبوا الخير لحد
الرئيس السيسي يصل لحضور الندوة التثقيفية الـ42 للقوات المسلحة
رئيس هيئة الاستثمار يدعو للتوسع في عقد الشراكات بين المناطق الحرة حول العالم
ظهور حالات جدري مائي بين طلاب مدرسة بالمنوفية.. وإجراءات مشددة من التعليم والصحة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد فعاليات الندوة التثقيفية رقم 42 للقوات المسلحة
بعثة التايكوندو تطير للصين للمشاركة في بطولة العالم
وصول الرئيس السيسي لحضور الندوة التثقيفية الـ42
تفاصيل فعاليات النسخة الخامسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

حملات مكثفة على محطات الوقود لعدم تهريب المواد البترولية للسوق السوداء بالبحيرة

ساندي رضا

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، حملاتها التموينية على محطات الوقود بقرى ومراكز المحافظة، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، وعدم تهريب المواد البترولية للسوق السوداء، بالتزامن مع تحريك أسعار الوقود، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شنت الإدارة التموينية بمركز دمنهور، حملة تموينية على محطات الوقود، بإشراف مصطفى غريب، مدير الإدارة، وبرئاسة علي أبوزيد، رئيس الرقابة، وبمرافقة رمضان شرشر، مباحث تموين البحيرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط محطة وقود لتصرفها في كمية 5789 لتر بنزين 92 وبيعها في السوق السوداء، وتم عرض الواقعة على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط محطة وقود أخرى لتصرفها في كمية 1623 لتر سولار بالسوق السوداء، وتم عرض الواقعة على جهات التحقيق.

في مركز شبراخيت تمكنت حملة تموينية مماثلة، بإشراف ورئاسة أحمد أبو الليف، رئيس الرقابة، وعضوية حسام عيد، المفتش بالرقابة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، من ضبط والتحفظ على كمية قدرها 1000 لتر سولار تم تجميعه بغرض بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط والتحفظ على كمية قدرها 15 كيلو لحوم مجمدة منتهية الصلاحية، وعدد 100 شريحة سمبوسة منتهية الصلاحية، وضبط التحفظ على كمية قدرها 2 طن أسمدة زراعية دون مستندات أوفواتير تدل على مصدرها، وتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لمحلات تجارية مختلفة.

البحيرة تموين البحيرة حملات التموين

