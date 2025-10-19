قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

القبائل الأسوانية توجه الشكر للرئيس السيسى على اهتمامه المتواصل بزهرة الجنوب

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد عبد الفتاح

فى مشهد يجسد عمق الإنتماء الوطنى وروح التكاتف بين الدولة والمجتمع ، بعث مشايخ وقيادات وأجاويد القبائل الأسوانية برسائل شكر وتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى تقديراً لجهوده المخلصة فى تنفيذ مشروعات قومية كبرى تفخر بها مصر وشعبها ، ويجنى ثمارها الجيل الحالى وستمتد فوائدها إلى الأجيال القادمة .

وأعرب المشايخ عن امتنانهم لاهتمام الرئيس المتواصل بأهالى زهرة الجنوب، وحرصه على تسخير مختلف الإمكانيات لتلبية احتياجاتهم وتحقيق التنمية الشاملة على أرض المحافظة.

كما قدموا خالص الشكر والتقدير للواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية على زيارته للمحافظة وحرصه على اللقاء المباشر بهم للإستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم ، مؤكدين تقديرهم لدوره فى رفع هذه المطالب للمستوى الأعلى لوضع الحلول العاجلة لها .

القبائل الأسوانية 

وقدمت القبائل الاسوانية شكرهم أيضاً للواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لما يبذله من جهود ملموسة لخدمة أبناء المحافظة من خلال جولاته الميدانية المستمرة ، وحرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين وحل مشاكلهم أولاً بأول .

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى جمع مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان بممثلى القبائل الأسوانية ، بحضور المهندس أحمد جيلانى بمكتب شئون القبائل حيث تم طعرض عدد من المطالب الحيوية ، على رأسها إستكمال ورصف عدد من الطرق الرئيسية مثل طريق أسوان / برنيس بطول 327 كم ، وطريق أسوان / العلاقى بطول 180 كم ، وطريق توشكى / أبو سمبل بطول 50 كم ، إلى جانب الإسراع فى إنهاء أعمال طريق بلانة / كلابشة لما تمثله هذه المحاور من أهمية إستراتيجية لتنمية الحركة التجارية والسياحية بالمحافظة .

كما شملت المطالب دعم القطاعات الخدمية والإستثمارية بإقامة مشروعات كثيفة العمالة ، وزيادة فرص مشاركة أبناء أسوان فى برامج " أهل مصر " المخصصة للمحافظات الحدودية.

وأكد اللواء خالد فودة ، والدكتور إسماعيل كمال أنه سيتم التنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية للتعامل مع هذه المطالب ، وتوفير الإعتمادات المالية اللازمة وفقاً للامكانيات المتاحة بما يساهم فى تعزيز التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة لأهالى أسوان وضيوفها من السائحين والزائرين .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

