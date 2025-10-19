الأرصاد تكشف مفاجأة عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشعر في هذه الأيام بفروقٍ كبيرة في درجات الحرارة بين النهار والليل، تتجاوز من 10 إلى 12 درجة مئوية، مشيرة إلى أنّ هذه الفروق تؤثر على الأحوال الجوية بشكل واضح.

تقلبات في حالة الطقس وانخفاض الحرارة 13 درجة ليلا

وأضافت «الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الأسبوع الجاري يشهد تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يزيد من سطوع أشعة الشمس خلال النهار، ما يؤدي إلى ارتفاع بسيط في درجات الحرارة تصل إلى 30 و31 درجة مئوية في القاهرة الكبرى.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن انخفاض درجات الحرارة بشكلٍ ملحوظٍ مع غروب الشمس وخلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، حيث تصل إلى 19 و20 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، وتكون أقل في بعض المحافظات والمدن الجديدة التي تتميز بظهير صحراوي، حيث تنخفض إلى 16 و17 درجة مئوية.

أشارت «الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية»، إلى أنّ الخبراء أكدوا أهمية الانتباه لهذه التقلبات الحرارية وارتداء الملابس المناسبة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر، كما نصحوا بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من أمراض الجهاز التنفسي التي قد تزداد في ظل هذه الفروق الكبيرة بين درجات الحرارة.