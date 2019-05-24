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حرارة الجو من بينها.. مظهر شاهين يعلن متى تسقط صلاة الفريضة في المسجد

الجمعة 24/مايو/2019 - 11:29 م
مظهر شاهين
مظهر شاهين
هاني حسين
قال الداعية الإسلامي، مظهر شاهين، إنه في حالة غياب الوطن لن يكون هناك دين، مضيفا: "من لا يعيش آمنا على حياته أو نفسه تسقط عنه الفريضة مثل «الحج» بشكل مؤقت إلى أن يعود الأمن داخل المجتمع".

وأضاف مظهر شاهين، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المجتمع والوطن غير المستقر تتأثر به تأدية العبادات، واستقرار الوطن يترتب عليه استقرار العبادات.

وواصل مظهر شاهين: "في حالة الإعلان عن شدة حرارة الجو يمكن للفرد أن يصلي صلاة الجمعة في المنزل ولا يخرج حتى لا يصاب بضربة شمس وذلك بعدما أعلنت الدولة مخاطر التعرض بشكل مباشر لحرارة الشمس، وذلك لأن الدين يسر ولا يرغب في تعرض المسلم لأي أذى".

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